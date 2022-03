– Nekem az tetszett meg a birkózásban, hogy irtó sokat kell küzdeni a győzelemért – mondta Karabulut Serdanhan.

– Nekem pedig az, hogy nagyon érdekes és látványos fogások vannak, illetve szintén a sok küzdés – tette hozzá Koleszár Ármin.

Hétfőtől péntekig mindennap van edzés, melyek általában másfél órásak, s a két ifjú tehetség nagyon szeret a Kasiban edzeni. Kiváló a szakmai háttérük, amely a gyerekek felkészülését segíti, például táplálékkiegészítők, rehabilitáció, masszőr és sportpszichológus.

– Napokra van osztva, mikor, mit csinálunk, kedden és csütörtökön futunk, a többi nap pedig erősítünk, birkózunk vagy fogást gyakorlunk – fogalmazott Ármin.

Sok kiemelkedő eredményt értek már el, Karabulut Serdanhan az első versenyén második lett, Koleszár Ármin egy évvel ezelőtt lett országos bajnokságon harmadik, a területi diákolimpián pedig első. De mégis a győri diák II. szabadfogású országos bajnokságra tekintenek vissza nagy örömmel, ahol Serdanhan 29 kilogrammban, Ármin 42 kilogrammban állhatott a dobogó legfelső fokára.

– A döntő elején izgultam picit, aztán ahogy haladt előre a mérkőzés, egyre magabiztosabb lettem, s végül összejött a győzelem, az ob aranyéremre – azóta is – a nap minden órájában szívesen emlékezek vissza – emelte ki a Kisfaludy Utcai Tagiskolában tanuló Serdanhan.

– Nekem a versenyen négy összecsapásom volt, de csak a döntőben izgultam – vette át a szót Ármin, aki pedig a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban tanul.

Amikor a céljaikról kérdeztük a két tehetséget, azt válaszolták, olimpiai bajnokok szeretnének lenni, Ármin még azt is hozzáfűzte, túl szeretné szárnyalni édesapját is, aki Európa-bajnoki első helyezett volt.

Karabulut Serdanhan, Koleszár Ármin felkészítői: Horváth Tamás, Kajtán László, Koleszár Gábor és Takács László vezetőedző.





Fotó: L. R.