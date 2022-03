Az első félidőben egy jobb oldali szöglet után Horváth csúsztatása ment centikkel a jobb kapufa mellé (4.p.), majd Szakály kiugratása után Kiss passzolta el a kifutó kapus és a bal kapufa mellé a labdát (15.p.). A szünet után Szakály szabadrúgása után Elek csúsztatásánál még bal kapufát is súrolta a játékszer (48.p.), ezt követően pedig Balogh cselezte túl magát egy kiugratás után, így Fadgyasnak nem volt nehéz dolga a középre tartó lövéssel (53.p.), utóbbinak Eördögh lövésénél viszont nagyot kellett nyújtóznia (56.p.), majd Balogh kiugratása utáni Kiss Balázs kísérletnél is nagyot mentett (59.p.). A hab a tortán Nikházi kapufája volt, melynél Fadgyas is verve volt...

A másik oldalon Hutvágner ezzel szemben végig unatkozta a kilencven percet, egy kaput eltaláló kísérlete volt a házigazdáknak, még az első félidőben, ám a középre tartó lövést könnyedén fogta. A hajrában a cseréknek, valamint néhány siófoki védekezési hibának köszönhetően viszont kétségkívül a zöld–fehérek domináltak, ám minden kísérletük fölé vagy mellé ment, egy estben pedig Kiss blokkolt a legjobb pillanatban.

A védekezés jól megy a balatoniaknak, most viszont a gólokkal hadilábon állnak, amit jól jelez, hogy a házi gólkirály még mindig az a Cipf hét góllal, aki utolsó meccsét január harmincadikán játszotta sárga–kék mezben. Különösen idegenben vannak gondok, hisz tizennégy meccsen nyolc gól jött össze, ami a legkevesebb a másodosztályban, igaz, ez így is hozott húsz pontot a konyhára.

Merkantil Bank Liga – 29. forduló

ETO FC – BFC Siófok 0–0

Győr, ETO Park, 418 néző. Vezette: Nagy Róbert (Huszár Balázs, Punyi Gyula)

ETO FC: Fadgyas – Kovács K., Kiss M., Bagi, Csonka, Óvári – Bacsa (Berki, 81.p.), Toma, Tuboly (Szimcso, 64.p.), Vitális – Farkas B. (Priskin, 64.p.). Vezetőedző: Klausz László.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi (Elek B., 43.p.), Jagodics B., Varjas Z., Kiss B. – Szakály A. (Nikházi, 71.p.), Krausz – Balogh B. (Medgyesi M., 85.p.), Eördögh, Kiss B. – Horváth P. (Deutsch B., 85.p.). Vezetőedző: Domján Attila.

MESTERMÉRLEG

Klausz László: – Nem tetszett a két félidő első tíz perce, meglehetősen álmos volt a társaság. Amit elterveztünk és gyakoroltunk, azt megtudtuk valósítani, nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, csak a gól hiányzott, amivel megnyerhettük volna a mérkőzést.

Domján Attila: – Mindkét félidőt jól kezdtünk, komoly lehetőségeink voltak, el kellett volna döntenünk a három pont sorsát. A folytatásban kiegyenlítetté vált a meccs, a Győr kezdeményezőbb volt, de összességében reális a döntetlen. A pontszerzés ellenére hiányérzetem van, hiszen bár hátul a sokadik bajnokit hoztuk le nullára, elöl úgymond impotensek vagyunk.