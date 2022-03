A táblázat első két helyén álló csapat, a Nagyatád és a Decs találkozott egymással a Sakk NB II. hetedik fordulójában.

Sajnos az atádiakat is elérték a betegségek olyannyira, hogy az egyik ifjúsági táblát majdnem játék nélkül fel kellett adniuk, de más táblánál is ültek a betegségből éppen kigyógyult játékosok. Valószínűleg ugyanezek a problémák más együtteseknél is előfordulnak, és így ezek a körülmények erősen befolyásolják a bajnokság kimenetelét is.

Nem kezdődött jól a mérkőzés somogyi szempontból, ugyanis alig egy óra játékot követően mindkét ifjúsági táblát fel kellett adniuk. Két könnyű pont előnnyel indultak tehát a decsi játékosok, és több táblán aránylag békés döntetlenek születtek.

Az időellenőrzés közeledtével még öt táblán folyt a küzdelem, és érdekesség, hogy az állásokat látva, akár még hazai győzelem is elképzelhető lett volna. Az első táblán az időellenőrzés közeledtével megegyeztek döntetlenben, viszont három táblán is sikerült az előnyösebb állásokat döntetlenre rontani. Végül már csak egy táblán folyt a küzdelem, Szijártó Attila a középjátékot követően sötéttel átvette a kezdeményezést, és négyórai játékot követően a felnőtt-táblák és egyben a hazai csapat egyetlen győzelmét aratta.

Összességében megállapítható, hogy a nagyatádi játékosok több táblán is kiengedték a kezdeményezést a kezükből. Mindent összevetve azonban valószínűleg a döntetlen eredmény lett volna inkább a reális. Az éllovas decsi csapat ezzel a győzelemmel valószínűleg nagyot lépett előre a bajnoki cím felé és a dobogó többi foka majd csak az utolsó fordulóban, a Baja–Szentlőrinc-mérkőzésen dől el.

Somogy másik gárdája, a Marcali és a Kaposvár egymással csapott össze, a találkozót végül a házigazda nyerte meg. A Marcali a hatodik, míg a megyeszékhely csapata pedig a sereghajtó, azaz a tizedik pozíciót foglalja el a tabellán.

Nagyatád–Decs 5,5–6,5

A nagyatádi győztes: Szijártó Attila (5. tábla). Döntetlent értek el: Vrban Mladen (1. tábla), Máthé Gáspár (2. tábla), Horváth Attila (3. tábla), Kőnig Balázs (4. tábla), Szijártó András (6. tábla), Ferencz Miklós (7. tábla), Gyugyi Péter (8. tábla) Kondákor Márk (9. tábla), Ehrbár Tibor (10. tábla).

További eredmények: Dunaújváros–Szentlőrinc 8–4, Gárdony–Kármin Pécs 6–6, Baja–Komló 9,5–2,5, Marcali–Kaposvár 8–4. A bajnokság állása: Decs 54 pont, 2. Szentlőrinc 52 pont, 3. Nagyatád 51 pont, 4. Baja 48,5 pont, 5. Komló II. 39 pont, 6. Marcali 38,5 pont, 7. Gárdony 38 pont, 8. Kármin Pécs 36 pont, 9. Dunaújváros 35 pont, 10. Kaposvár 28 pont. Molnár G.

Fotó: MW