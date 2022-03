Tatai védésével indult a találkozó, de hamar megkezdték a gólgyártást is csapatok. Előbb Krszmancsics vette be büntetőből Balogh kapuját, majd Mahac volt eredményes. Az egriek új igazolása Esteki Sajad és Borsos gólváltását követően több mint ké perces gólcsend következett de ezután Lezák duplájával és egy Molnár találattal elhúzott a hazai alakulat és ezt az előnyt egészen a 25. percig tartani tudta. A félidő hajrájában a Krszmancsics-Szeitl- Gábor trió találataival gyorsan felzárkóztak a somogyiak majd Krecic találatával sikerült egalizálni is. A félidő utolsó találata az egrieké volt, így ők várták előnyből a folytatást.

A második játékrész nem indult jól a Csurgóiaknak, hiszen Tóth előbb büntetőből, majd akcióból is eredményes volt így ismét három góllal elhúzott az Eger, de nem sokáig tudta tartani az előnyét, hiszen Krecic és Tóth Ádám is bevette Balogh kapuját A másik oldalon viszont Füstös biztosan őrizte a csurgói kaput. Krszmancsics büntetőjével ismét egyenlő volt az állás majd újra a csurgói irányító volt eredményes és ezzel a találattal át is vette a vezetést a Csurgó. Innen nem volt megállás és Krszmancsics vezérletével a somogyiak a mérkőzés lefújásáig megőrizték az előnyüket és hozták el a nagyon fontos bajnoki pontokat Egerből.

SBS-EGER–CSURGÓI KK 24–27 (15–14)

Eger, 700 néző. V: Hargitai, Markó

EGER: BALOGH T. – LEZÁK 3, Eszteki 3, TÓTH R. 9 (4), Machác 3, Bernatonis 4, Molnár B. 1. Csere: Seprős (kapus), Kiss G., Gavidia, Kovács M., Lakosy 1. Edző: Tóth Edmond

CSURGÓ: Tatai – Gebhardt, Rotim, Vasvári, Borsos 1, Herceg 4, A. Kovacevic. Csere: Füstös Á. (kapus), MLADEN KRSZMANCSICS 12 (5), Schäffer 1, GÁBOR M. 3, Szeitl L. 1, Krecic 3, Tóth Á. 2, Kerkovits. Edző: Baranyai Norbert

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–2. 12. p.: 7–5. 18. p.: 11–8. 24. p.: 13–9. 36. p.: 17–16. 42. p.: 17–18. 48. p.: 19–21. 54. p.: 20–22

Kiállítások: 8. ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/4. ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Igyekeztünk mindent és mindenkit felvonultatni a pályára, de a belső posztokon mindössze három játékosom maradt, így bravúr lett volna a győzelem. A védelmünk nem volt elég hatékony, az ellenfél kulcsembereit nem tudtuk semlegesíteni.

Baranyai Norbert: – Nagyon régen nyertünk Egerben, de most, amikor nagyon fontos volt sikerült a bravúr. Az első félidőben nem volt elég stabil a védekezésünk, ám a szünet után sikerült váltani. Nagyon örülök hogy a csapatomnak hatvan percig volt tartása , a végjátékban pedig sikerült kellően higgadnak maradnunk.