A háromhetes válogatott szünet után rendeztek újra meccset a férfikosárlabda NB I./A csoportjában, ráadásul rangadó várt a Kaposvári KK-ra, mely a tabellán második helyezett Szolnoki Olajbányászt fogadta. Hosszú idő után maszk és védettségi kártya nélkül látogathattak ki a nézők az arénába. A hazaiaknál Csorvási Milán és Hendlein Roland nem lehetett ott a mérkőzésen, de jó hír, hogy utóbbi már elkezdhette az edzéseket,

A vendégek kihasználták a bajnoki csendet, s – Gelvis Solano helyére – Brandon Young személyében új irányítót szerződtetettek.

Nagy elánnal kezdte az összecsapást a házigazda, mely hamar hatpontos előnybe került, de ezután jött egy rövidzárlat, s Subotic ziccerével és triplájával már a szolnokiak vezettek. A montenegrói játékos újabb villanása után pedig időt kellett kérnie Nikola Lazics mesternek. Cakarun duplájával nőtt 10 pontra a különbség, Hilliard és Martin révén ugyan közelebb lopóztak a somogyiak, de a keményen védekező, a bajnoki címre is esélyes Olaj nem engedte felzárkózni őket.

A második negyedet is jól kezdték Martinék, Badzim és Subotic egy-egy hármasa azonban lenyugtatta a kedélyeket. Küzdöttek becsülettel a hazaiak, de hiába faragtak többször is a hátrányukból, az Olaj mindig vissza tudta hozni a tízes előnyét. Cakarunnál szakadt el a cérna, hiszen miután lefaultolta Martint még meg is lökte, így egy sportszerűtlent is kapott... Az amerikai center négyből három büntetőt értékesített. A fiatal Puska Bence remek megoldása azt jelentette, hogy újra látótávolságba kerültek az alföldiek, akik azonban két elhibázott hazai támadást is megtoroltak, így ők vonulhattak nyugodtabban a szünetre.

A fordulás után sem változott sokat a játék képe, igaz mindkét egylet, ha lehet még jobban odafigyelt a védekezésére. A vendéglátó nagyot hajtott, de a túl oldalon mindig volt valaki, aki a legnehezebb szituációban is be tudott találni. T. J. Price egy 2+1-es akcióval lendített csapata szekerén, így a lehető legrosszabbkor jött Hilliard sportszerűtlen hibája, melyet elég könnyű síppal fújtak be a sporik... A közjáték és az ítéletből született öt pont megviselte a kaposváriakat, akik tetemes, tizennyolc pontos hátrányba kerültek.

A záróetapban sem adta fel egy pillanatra sem a küzdelmet a házigazda, melyet űztek, hajtottak a szurkolók, s öt perccel a vége előtt már csak hétegységnyi volt a különbség. Nagy csata zajlott a pályán, Ford vezérletével tapadt ellenfelére a hazai csapat, egy perccel a vége előtt Martin harcolt ki egy személyi hibát Suboticon, de végül mindkét játékos kapott egy-egy sportszerűtlent is, előbbi ki is pontozódott. Némi tanácstalanság után, az alapvonalról dobhatta be a labdát Hilliard... Még volt vissza egytámadásnyi idő, amikor 71–78 állt a táblán, de innen már sajnos nem volt visszaút.

Kaposvári KK–Szolnoki Olajbányász 75–80 (13–21, 21–22, 11–19, 28–18)

Kaposvár Aréna, 1100 néző. V.: Praksch P., Balog Gy., Pozsonyi L.

Kaposvári KK: Hilliard (21/3), Plézer (-), Price (17/3), Ford (14), Martin (19). Csere: Bodán B. (2), Diggs (-), Puska B. (2), Krnjajski (-). Vezetőedző Nikola Lazics. Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Szolnoki Olajbányász: Young (11), Kovács P. (3), Cummings (18/3), Subotic (17/9), Taiwo (4). Csere: Pallai (-), Badzim (14/9), Cakarun (13), Rudner (-), Pongó (-). Vezetőedző: Gasper Potocnik, Szarvas Gábor.

Kipontozódott Ford a 39. percben, Martin a 40. percben.

Az eredmény alakulása.

1. perc: 4–1, 3. perc: 7–1, 7. perc: 7–15, 10 perc: 13–21, 13. perc: 20–29, 16. perc: 27–35, 18. perc: 19–39, 20. perc: 34–43, 24. perc: 40–49, 28. perc: 43–57, 30. perc: 47–62, 32. perc: 53–64, 34. perc: 58–67, 36. perc: 63–71, 39. perc: 69–75, 40 perc: 75–80.