A négy nappal korábban az Érd Arénában rendezett férfi röplabda Magyar Kupa bronzérméről döntő találkozón még Hamza Ouyachi szerepelt a Fino-Kaposvár kezdőcsapatában. Most a venezuelai Vasquez Osta Moises Eduardo került a kezdőbe, s mint utóbb kiderült, az argentin származárú mester, Ruben Wolochin jól döntött.

A mérkőzés elején felváltva szerezte a pontjait a két csapat, majd meglódult a vendég Debreceni EAC együttese: volt, amikor öt pontnyira hízott az előnyük. A házigazda Fino-Kaposvár 17–17-nél érte utol a debreceni egyletet, ám ezután is rendre a vendégek harcoltak ki egy pontos előnyt, amit mindig ledolgozott a kaposvári alakulat. Sőt, a DEAC jutott szettlabdához (23–24), a somogyiak azonban ekkor nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, s zsinórban három pontot szerezve hozták a nyitó játszmát. Bár a vendégek sok hibával játszottak, a januárban külföldről érkezett Cesar Coelho Rabel Willian-nek köszönhetően mégis tudták magukat tartani; a brazil légiós ekkor kerek nyolc pontot vállalt.

A folytatásban aztán a Fino érvényesítette a papírformát. A második szett elejére azt is írhatnánk, hogy Sandoval–Debreceni EAC 3–0. Az első három pontot ugyanis a kaposváriak kubai légiósa szerezte: az elsőt látványos támadásból, a másodikat és a harmadikat pedig ász értékű nyitásból. Ekkor Hubicska Patrik is derekasan kivette a részét a pontgyártásból – Sandoval Rojas José Antonióhoz hasonlóan ebben a felvonásban ő is egyaránt hat pontot szorgoskodott össze –, miközben a két csapat között egyre csak nőtt a különbség, ami a játékrész végére kerek 10 pont lett.