Már két versenyen is túl van a fiatal sportoló, és ismét csak a dobogós helyezés jöhet számára szóba. A béri versenyen második, míg a nyírturai versenyen harmadik helyezést ért el.

– Az idei év első bajnoki versenye a Country quad országos bajnokság volt, Béren – kezdte versenyértékelését Zsófia. – A tavaly is használt Honda TRX 400-al álltam rajthoz. Az időmérőn, a harmadik legjobb időt tudtam hozni, ezzel nagyon nem voltam elégedett. Maga a verseny 35 perc és egy körből állt. Egy nagyon nehéz, de technikás pályát jelöltek ki számunkra a szervezők. A verseny nagyon izgalmas volt, hiszen számos baleset és műszaki hiba tarkította. Nem is nagyon örültem ennek, mert versenytársaimat a pályán szeretem volna legyőzni, nem a „depóban”, de technikai sport lévén benne van a pakliban ez is. Így aztán a nap végén fáradtan, de elégedetten, a dobogó második fokára állhattam fel.