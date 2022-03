A kötöttfogásúak 87 kg-os súlycsoportjában az FTC versenyzője (edzője: Fodor Zoltán) három győzelemmel úgy jutott a döntőbe, hogy még csak pontot sem csináltak rajta ellenfelei. A fináléban a kispesti Kállai Gergelyt tussal verte meg.

– Hároméves korától foglalkoztam Levivel, de támogattam azon döntését, hogy az idén januárban átigazoljon a Ferencvároshoz. Budapesten bizonyára jobbak a lehetőségek a fejlődésére. Biztos vagyok benne, hogy ott lesz a juniorok olaszországi kontinensviadalán – mondta Módos Csaba, a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület szakmai irányítója és edzője.

A baranyai klub színeit képviselve a szintén darányi Domokos Edmond ezüstérmet szerzett az első válogatón a kötöttfogásúak 55 kilós mezőnyében. Még van esélye arra, hogy induljon a római Eb-n, de ahhoz le kell győznie legnagyobb riválisát, a Budapesti Honvéd birkózóját, Németh Milánt.

– Edinél jóval alacsonyabb a srác, de nagyon kellemetlen stílusú, roppant erős – folytatta Módos Csaba.

Három-négy alkalommal már összecsaptak a szőnyegen, de a mostani válogatón volt hozzá legközelebb a darányi fiú. Hiszen a meccs első felében még vezetett, de vetélytársa fordítani tudott. Edmond 17 esztendősen elsőéves a juniorok között, rengeteget fejlődött fejben és technikailag is, köszönhetően a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia programjának, a heti nyolc edzésnek. Fizikálisan azonban meg kell erősödnie a nagyon motivált versenyzőnek, s ha önmagához lesz türelme is, akkor előbb-utóbb hozza a várt eredményt. Az Európa-bajnokságra még 3–4 válogató van hátra, legközelebb április 24-én Orosházán lesz, a juniorok országos bajnokságát pedig május 29-én Tatabányán rendezik. De közben külföldön is szőnyegre lép. Gamos Adrienne