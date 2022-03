A második negyed elején egy büntetővel újra feljött döntetlenre a Honvéd, de Varga Bence, majd Aleksa Petrovski gondoskodott arról, hogy kettővel meglépjenek a somogyiak. A KVK azonban nem tudta megtartani előnyét a nagyszünetre, így a fordulást követően minden kezdődhetett elölről.

A harmadik etap elején a fővárosiak már a harmadik büntetőjüket kapták, de Csoma Kristóf Manhercz Ádám ötösét is fogta, azonban Fejős Róbert ziccere ellen már nem volt ellenszere, így először vezetett a mérkőzés folyamán a Honvéd. Ez pedig idegessé tette a Kaposvár. A támadásokat kapkodva próbálták meg befejezni, ami nem vezetett eredményre a rutinos játékosokkal felálló Honvéd ellen. A vendégek ráadásul Sugár Péter bombagóljával kettőre növelték előnyüket, ami után a legjobbkor érkezett Dobos Dávid akciógólja. A negyed vége előtt viszont Hosnyánszky Norbert megvillantotta klasszisát, így visszaállt a kétgólos vendég előny. Az utolsó felvonás Ekler Bendegúz bombagóljával kezdődött, ami nemcsak látványos volt, hanem fontos is a fővárosiak szempontjából, hiszen ezzel háromra növelték a vezetésüket, s el is döntötték a három pont sorsát. A KVK próbálkozott még az utolsó percekben, s Csoma Kristóf is tovább gyarapította bravúrjai számát, de a klasszisai révén – illetve némi segítséggel a medence partjáról – a Honvéd ismét legyőzte a Kaposvárt.

A bajnokság alapszakaszából még három forduló van vissza, de a Kaposvárnak már nem csak a saját kezében van a sorsa a legjobb nyolc csapat közé kerülésért folytatott küzdelemben.

Kaposvári VK–Budapest Honvéd 8–12 (2–1, 3–4, 1–3, 2–4)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 300 néző. Vezette: Füzesi, Tóth I.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski (2), Mijic, Vindisch (1), Juhász-Szelei, Langiewicz (1), ifj. Berta J. (1). Csere: Vörös, Jajcinovic, Palatinus, Dobos D. (2), Varga B. (1), Horváth Á. Vezetőedző: Surányi László.

Budapest Honvéd: Decker A. – Manhercz Á. (2), Hosnyánszky (2), Ekler (3), Hessels S. (1), Simon H., Kiss B. (1). Csere: Fekete B. (1), Decker Á., Hessels B., Fejős (1), Sugár (1), Molnár G. Vezetőedző: Szivós Márton.

Gól emberelőnyből: 5/2, illetve 3/1.

Gól ötméteresből: –, illetve 5/3.