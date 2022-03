A Kaposvári Rákóczi FC és a Balatonfüredi FC is egy-egy győzelemmel a háta mögött várta a vasárnapi bajnoki mérkőzést, melyet a somogyiak rutinos kapusa, Pogacsics Krisztián betegség miatt volt kénytelen kihagyni. A Rákóczi összeállítása így Ipacs Péterrel kezdődött, s amit még megfigyelhettünk, hogy igen támadószellemmű csapatot küldött pályára Nagy Tamás, a Rákóczi mestere, hiszen négy támadóval rohamozott a hazai gárda. Ennek ellenére mégsem akcióból, hanem egy rögzített helyzet után jegyezhettük fel az első kaposvári lehetőséget, Pintér Norbert szabadrúgása után Gál Mátyás tornásztatta meg Erdélyi Ádámot, aki végül kiütötte a kapu jobb oldalába tartó fejest. Pár perc múlva a másik kapu előtt egy nagyon hasonló helyzet viszont gól eredményezett: Szabó Bence ívelte középre a labdát, ahol Ujvári Ádám védőjét megelőzve fejelt a jobb felső sarokba az első negyed óra végén. A kaposváriak a folytatásban több nagy helyzetet dolgoztak ki, azonban ezek mind kimaradtak. A Balatonfüred a szünet előtt pedig háromgólos előnyre tett szert. Egy szöglet után Tóth Gergő érkezett a hosszú oldalon és két méterről belsőzött a bal alsóba. Ez pedig letaglózta a Kaposvárt, amit kihasználva egy szépségdíjas góllal tovább növelte előnyét az ellenfél. Kheisz Kornél egy esernyőcsel után indította Szabó Bencét, aki Harsányi Dánielt elfektetve közelről lőtt a bal felsőbe.

A szünetben változtatott a felálláson Nagy Tamás, aki Grabarics Mátét és Kálmán Szilárdot is pályára küldte. A kaposváriak védekezése ezáltal bár feljavult, de a helyzetek száma lecsökkent. Orsós Tamás pályára lépése adott újra némi lendületet a Rákóczinak, a fiatal támadó rövid időn belül kétszer is próbálkozott, de Erdélyi kapus mindegyik alkalommal védett. A kaposváriak bár becsülettel próbálkoztak, azonban a hajrában, egy kontra után minden eldőlt. A csereként pályára lépő Róth István Czuczi Péter majd Böndi Ádám mellett is elvitte a labdát, majd a jobb alsóba gurított. Ezzel a padlóra került a Rákóczi, amely remélhetőleg a következő fordulóban feláll onnét, amikor majd a sereghajtó Andráshidához utaznak Gál Mátyásék.

Kaposvári Rákóczi FC–Balatonfüredi FC 0–4 (0–3)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 220 néző. V.: Iványi (Vörös, Mózsa).

Kaposvári Rákóczi FC: Ipacs – Czuczi (Borbély, a 86. percben), Gál, Harsányi, Böndi – Mayer M. – Pintér N. (Orsós T., az 59. percben) – Kondor (Grabarics, a szünetben), Ekker (Kálmán Sz., a szünetben), Vladul, Bíró D. (Jancsó B., az 59. percben). Vezetőedző: Nagy Tamás.

Balatonfüredi FC: Erdélyi Á. – Iszák, Farkas D., Katona A., Tóth G. (Takács B., a 83. percben) – Bartha R., Khiesz, Csikós (Tamás Sz., a 83. percben), Józsa (Farkas B., a 83. percben) – Ujvári (Róth, a 65. percben), Szabó B. (Markó, a 75. percben). Vezetőedző: Borgulya István.

Gólszerzők: Ujvári (a 15. percben), Tóth G. (a 39. percben), Szabó B. (a 43. percben), Róth (a 77. percben).

Sárga lap: Orsós T. (a 72. percben), illetve Tóth G. (az 57. percben), Szabó B (a 65. percben), Józsa (a 74. percben).