Még két forduló van hátra a férfikosárlabda NB I./A-csoport alapszakaszából, a Kaposvári KK jelenleg a hetedik helyen áll a bajnokságban, azaz jó eséllyel pályázik arra, hogy bekerüljön a legjobb nyolc közé. Viszont van még előtte két kőkemény meccse a csapatnak, előbb szombaton 19 órától Sopronban vendégeskednek a somogyiak, majd rá egy hétre – 18 órától – az Egis Körmend érkezik a Kaposvár Arénába. Ha ebből a két találkozóból egyet behúznak Hilliardék, akkor ott vannak a a legjobb nyolc között, mely után jön a középszakasz. Erre a Naturtex-SZTE-Szedeák, a Duna Aszfalt-Kecskemét és az MVM-OSE Lions pályázhat még, de egy győzelemmel (a kaposváriaknak 12 diadaluk van) jobban állnak mind a három gárdánál Nikola Lazics vezetőedző tanítványai. S, ha a többi eredmény is számukra kedvezően alakul, akkor feljebb is léphetnek.

A szegediek összecsapnak még – hazai pályán – a Pécsi VSK-VEOLIA, s idegenben az Alba Fehérvár KC-val, a Kecskemét a Körmendet fogadja, majd elutazik Debrecenbe, az Oroszlány előbb Székesfehérváron lép pályára, a zárófordulóban pedig a Szolnok vizitál náluk. Azaz a egyik gárdára sem várnak könnyű összecsapások, de az Alba és a DEAC 13-13 sikerrel áll, azaz még ők is kerülhetnek lejjebb a tabellán. Az már viszont biztossá vált, hogy a Falco-Volvo Alpok Autó KC nyerte meg az alapszakaszt, s várhatja a legkedvezőbb helyzetből a play offot. Nagy csata lesz a kiesés elkerüléséért vívott küzdelemben is, hiszen a sereghajtó Atomerőm SE hat, a Zalakerámia ZTE KK és a Pécs 7-7 győzelemmel áll, a Nyíregyháza kilenccel, így közülük kerül majd ki az a két egylet, melyek a play outot játsszák majd.

Bárhogy is alakuljon az utolsó két forduló, egy rossz szó sem érheti a somogyi alakulatot, hiszen a hozhatókat megnyerték, s egy-egy bravúr is összejött Martinéknak. Úgy, hogy a csapatkapitányra, Hendlein Rolandra, már hosszú ideje nem számíthat a szakmai vezetést, legutóbb Csorvási Milán sem tudott pályára lépni, Quincy Diggsnek haza kellett utazni az Egyesült Államokba, s idény közben is több betegség és sérülés hátráltatta őket. Mindezek tükrében szép és megsüvegelendő teljesítmény az, hogy saját kezében van a Kaposvári KK sorsa.