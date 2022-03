KÉZILABDA NB I., NŐK Sirián Szederke február elején, Julia Behnke sérülése után került kölcsönbe a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC együttesétől a szintén élvonalbeli és a Bajnokok Ligájában is szereplő FTC-Rail Cargo Hungaria csapatához.

– A beálló két bajnokin, valamint három Bajnokok Ligája-mérkőzésen segítette klubunkat, március elején azonban jelezte, hogy a jövőjét szem előtt tartva szeretne visszatérni a Siófokhoz – tájékoztatott a fradi.hu.

– Szederke nagy segítségére volt a csapatunknak, amelybe gyorsan beilleszkedett, és úgy gondolom, jól is érezte magát nálunk – fogalmazott Görög Zsolt, a szakosztály ügyvezető igazgatója. – A játékos segítőkész és rugalmas volt, amikor megkerestük a kölcsönvételi szándékunkkal, épp ezért mi is így álltunk az ő kéréséhez, miszerint, ha lehet, akkor szeretne visszatérni Siófokra, ahol a következő idényt is tölti. Örültem volna, ha Szedi velünk marad az idény végéig, de két beálló, Kisfaludy Anett és Béatrice Edwige így is a csapat rendelkezésére áll, valamint bízunk benne, hogy Julia Behnke is minél előbb bevethető lesz, vagyis a keret adott a célok eléréséhez.

– Azzal a céllal igazoltam a Fradihoz, hogy az idei szezon végéig segíteni tudjam őket a céljaik elérésében – fogalmazott Sirián Szederke, a Balaton-parti együttes hivatalos honlapján a beálló. – Az elmúlt napokban egyeztettem mind Uros Bregarral, a Siófok KC vezetőedzőjével, mind a Ferencváros vezetőivel és arra az elhatározásra jutottam, hogy visszatérek klubomhoz.

– Sok tapasztalattal gazdagodtam az elmúlt egy hónap alatt, köszönöm a lehetőséget mindkét klubnak – tette hozzá a huszonhét esztendős, Szegeden született kézilabdázó. – Jó érzés volt visszatérni Siófokra, a csapat és a stáb is nagy örömmel fogadott. Most már minden erőmmel azon leszek, hogy elérjük céljainkat az idei szezonban.

A somogyi együttes legközelebb március kilencedikén lép pályára a Magyar Kupában, Such Nelliék a Váci NKSE gárdáját látják majd vendégül 18 órától a Kiss Szilárd Sportcsarnokban, s ha diadalt aratnak – s ebben már Sirián Szederke is segítheti őket –, akkor bejutnak a budapesti négyes döntőbe. MW

Egy hónapot töltött Sirián Szederke a Fradiban

Fotó: Németh A.