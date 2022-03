A Kecskemét véget vetett a BFC Siófok hazai veretlenségi sorozatának, mely tizenöt bajnokit számlált. Egyszer minden széria megszakad, ám azért bosszantó úgy kikapni, hogy a nyolcvanhetedik percben a balatoniaknál volt az előny... Ráadásul, amikor Kiss meglőtte szezonbeli ötödik találatát, akkor az ötödik helyen álltak a tabellán, három pontra a harmadik Szegedtől, aztán a hatperces rövidzárlatnak köszönhetően már "csak" hatodikok, hét pontra a dobogótól.



Szolnokon, a sereghajtó otthonában megint nem lesz könnyű dolguk a siófokiaknak, mert egy pocsék talajú pályán kell játszani, egy "verekedő" ellenféllel szemben, mely támadójátékában meghatározó szerepe van a pontrúgásoknak. A kék–fehérek számára minden – különösen hazai – bajnoki egy háború addig, amíg el nem érik a bennmaradást, vagy ki nem esnek matematikailag is. A Tiszaligetben mindenkire veszélyesek; tizenhét pontot gyűjtöttek ott, vagyis az idegenbeli tizenhárom meccsen elért hat pontnak köszönhetik, hogy kieső helyen állnak! A végeredményt nagyban befolyásolhatja, hogy milyen összeállításban tudnak felállni, legutóbb a Vasas otthonában tartalékosak voltak, Papp, Szabó, Tisza, Tóth B. és a Siófokról igazolt Tömösvári is hiányzott, ám ezúttal bizonyára más lesz a helyzet, miután a prioritás vélhetően a Siófok elleni hazai bajnoki, melyen nagyobb esélyük van a három pontra, mint volt az Illovszky Rudolf Stadionban. Rokszin sérült, Szekszárdi pedig eltiltott, ők biztosan nem játszanak, nagy kérdés a betegek közül kik igen és milyen állapotban teszik ezt.



A balatoniakat is "megtizedelte" a betegség, ez meglátszott a budafoki összeállításukon, illetve a Kecskemét elleni találkozón mutatott teljesítményén néhány játékosnak, ám remélhetőleg Szolnokra javul a helyzet. A kérdés talán annyi, hogy ki kezdjen a kapuban? Hutvágnert a Kecskemét ellen sérülés miatt le kellett cserélni, aki ebben a szezonban nyolc bajnokin kezdett és ebből ez már a második volt, ami le kellett jönnie! Sőt, tavaly áprilisban, Pécsen is hasonlóan járt, úgy tűnik, ő a másodosztály legpechesebb kapusa...