Ideális körülmények között készültek az előttük álló versenyszezonra a Siófoki Kajak-Kenu SE sportolói, akik kilenc napon keresztül a horvátországi Tisnoban edzőtáboroztak.

– Az időjárás kedvezett a felkészülésünknek – mondta Varga Gábor, a Siófoki Kajak-Kenu SE vezetőedzője. – Horvátországnak több mint 3400 kilométeres tengeri partszakasza van, de úgy gondolom, hogy a tengeren, a Murter szigeten lehet elvégezni a minőségi edzéseket, bármilyen időjárási körülmények között. Sok apró sziget vett minket körbe, így teljesen nyugodt vízen tudtunk kajakozni.

A siófokiak igen nagy létszámmal, 26 fővel vágtak neki az edzőtábornak, ahol napi két evezős és ugyanennyi futóedzés szerepelt a programjukban.

– Technikailag rengeteget fejlődtek a gyerekek – tette hozzá Varga Gábor. – Februárban sokat dolgoztunk tanmedencében és az ott átadott technikai fortélyokat remekül elsajátították és átvitték a nyílt vízre. Ez a versenyeken is visszatükröződik majd, de ezekre még egy kicsit élesíteni kell a sportolókat.

A siófokiakhoz a Tatai Hódy SE, illetve a Békési Kajak-Kenu Club tagjai is csatlakoztak, ez pedig feldobta az edzőtábor hangulatát.

– Mindegyik csapat részéről hasznos volt a közös edzés, hiszen adott egy plusz motivációt a srácoknak – folytatta Varga Gábor, aki hozzátette, hogy a csapatépítés is fontos szerepet kapott a Horvátországban eltöltött idő alatt. A csapat ugyanis ellátogatott a Krka Nemzeti Parkba, valamint a több második világháborús bunkert is magában foglaló Murter szigeten is sokat kirándultak a sportolók, akit a kemény munka mellett fel is töltődtek.