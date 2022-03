Csupán két forduló van hátra az E.ON férfi vízilabda OB I. alapszakaszából, de még mindig négy csapat harcol azért, hogy bejusson a legjobb nyolc közé. Köztük van a Kaposvári VK is, amely ezúttal a budapesti Császár-Komjádi Sportuszodában, az UVSE-Hunguest Hotels-Tungsram vendégeként harcolhat tovább a céljaiért.

A Kaposváriak azonban nem örvendenek kirobbanó formának, hiszen a legutóbbi három mérkőzésen azt az arcukat mutatták, amivel nem lehet meccset nyerni. Így fontos mérkőzéseket buktak el, hiszen kikaptak Egerben egy katasztrofális kezdés után, majd a Honvéd ellen már hiába kezdtek jól a végén föléjük nőtt az ellenfél. A legutóbbi játéknapon pedig háromgólos előnyről csak egy pontot szereztek a Miskolc ellen. Mindezek ellenére a remény még továbbra is él, de ehhez már kell a kiváló teljesítmény szükséges a kaposvári pólósoktól. Kiélezett mérkőzésre lehet számítani, mivel az Újpest szintén hasonló célokért száll majd harcba. A fővárosiak formája valamelyest jobb, ugyanis a legutóbbi két meccsüket megnyerték, sorrendben a Szentes, majd a Debrecen otthonában.

– Nehéz mérkőzés lesz, de szinte kötelező a győzelem számunkra – mondta a következő mérkőzésről Kakstedter Bendegúz, a Kaposvári VK játékosa. – Az UVSE gyengébb szezont fut, de így is erősek, tele vannak tehetséges fiatal játékossal, akik megnehezítik majd a dolgunkat.

A 31 ponttal hetedik helyen álló Szegedi VE helye már biztos a legjobb nyolcban, egyedül az a kérdés, hogy hetedikként, vagy nyolcadikként kerül oda. A 25 ponttal nyolcadik Tigra-ZF-Eger ugyanis két győzelemmel megelőzheti a Tisza-partiakat. Ehhez hazai medencében kell legyőznie a sereghajtó Metalcom Szentest, majd idegenben a PannErgy-MVLC-Miskolcot. Az ugyancsak 25 pontos, kilencedik helyet elfoglaló Kaposvári VK ugyancsak két győzelemmel és riválisai bukásával juthat be a legjobb nyolcba, ahogy fentebb írtuk Vindisch Ferencéknek ehhez előbb az UVSE csapatát kell legyőzniük idegenben, majd egy újabb bravúr kell tőlük az A-Híd Vasas Plaket ellen, hazai medencében. A 24 ponttal tizedik PVSK-Mecsek Füszért számára is él még a remény. A baranyaiak az alapszakasz utolsó előtti körében a PannErgy-Miskolc vendégei lesznek, majd az UVSE ellen zárják a bajnokság ezen szakaszát. Ráadásul a húsz ponttal tizenegyedik UVSE számára is van még matematikai esély, hiszen ha legyőzi ellenlábasait, sorrendben a Kaposvárt és a Pécset, akkor még odaérhet a legjobb nyolc közé. A csapatok sorsa, leszámítva a hetedik Szegedet, így már nemcsak a saját kezükben van.