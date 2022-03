Hatalmas a tét a balatoniak számára, hisz a Vác „csak” négy ponttal vezet előttük a bajnokságban, melyből ha most kettőt ledolgoznak, akkor a hátralévő nyolc fordulóban akár be is foghatják riválisukat! Ha viszont kikapnak, akkor hat pontra nő a hátrányuk, ami már soknak tűnik velük szemben… Ráadásul egy győzelemmel nem csak a Vácot, hanem az ötödik Mosonmagyaróvárt is nehéz helyzetbe hoznák, hisz utóbbit egy pontra megközelítenék Jenjusevicék, akik március huszonhatodikán otthon fogadják a kisalföldieket, vagyis egy hét múlva akár ötödik is lehet a Siófok, két ponttal a Vác mögött… Ez pedig igencsak megsüvegelendő lenne azok után, hogy Danyi Gáborral nyolc forduló után négy ponttal álltak, két pontra a kiesésétől! Összejöhet tehát a rajt előtt kitűzött cél, a nemzetközi kupaindulás. Ezt Debrecenben, a Magyar Kupa négyes döntőben is kiharcolhatják a Fradi legyőzésével, de az sem könnyebb faladat, mint a bajnokságban kiküzdeni...

A végső helyezések szempontjából tehát kiemelkedő jelentőséggel bír ez a bajnoki, szerencsére Uros Bregar ismeri a siker receptjét, mely szerint huszonöt gól alatt kell tartani az élvonal - Fradi, Győr duót leszámítva - legjobb támadójátékával bíró ellenfelüket! Ez Siófokon, a Magyar Kupa meccsen működött, remélhetőleg ezúttal is fog… Egy biztos, az akkor látottnál, illetve a budaörsinél jobb teljesítmény kell a csapattól és egyes játékosoktól egyaránt, ami - hiába a négymeccses győzelmi széria - ad okot némi aggodalomra. - Az utóbbi napokban egyre több probléma ütötte fel a fejét, sérülések mellett megbetegedések is nehezítik a dolgunkat – mondta Uros Bregar a klub honlapján. - Akik egészségesek, azok alapvetően jó formában vannak, de nehéz így felkészülni egy ilyen fontos bajnokira.

Nem tűnik túl optimistának a szakvezető, ám remélhetőleg játékosai átérzik a találkozó fontosságát és amikor a legfontosabb, akkor fogják tudásuk legjavát nyújtani. A tréner szerint tovább nehezíti a dolgukat, hogy hazai pályán „imponáló” a rivális mérlege. Ebben a szezonban a Valcea (30-31), a Viborg (25-26), a Győr (31-37), a DVSC (25-26) és az MTK (23-24) tudott nyerni a Városi Sportcsarnokban, ám ha többek közt az utóbbi kettőnek sikerült, akkor talán – egy fantasztikus védekezéssel - Jezicéknek is összejöhet.