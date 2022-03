A férfiteke szuperliga utolsó fordulójában Győrben lépett pályára az Investment Közutasok Kaposvári TK. Az első sorban jól kezdtek a vendégek, Pintér és Bóka is nyerte az első szettet, sőt Pintér a másodikat is és ezzel 38 fás előnybe került. A másik két szettet ellenfele nyerte, de a vendégjátékos előnyéből egy fa megmaradt, mellyel megszerezte a csapatpontot. Bóka kiegyensúlyozottan játszott, de a harmadik és negyedik szettben nem volt esélye a remeklő Danóczy ellen. Egy sor után a hazaiak 47 fás előnyt szereztek. A második sorban Horváth és Nagy is megszerezték a pontot. Horváth gyengébben kezdett, ám a második és harmadik szettben jelentős előnybe került, amiből 15 fát megtartott. Nagy az első három szettből kettőt nyert, egyet döntetlenre hozott, mellyel biztos volt a pont, az utolsó szettben visszaesett a játéka, így ellenfele faragott hátrányából.

A zárósorban Kálny gyengén kezdett, 39 fás hátrányba került, ami után hiába nyert javuló játékkal két szettet, a különbség megmaradt, a győrieké lett a pont. Illés ellenfele nagyon bekezdett, állva hagyta a kaposvári játékost és a csapatpont sorsát is eldöntötte.

Ezzel a 2021/22-es bajnokság befejeződött, az investmentesek pedig a bent maradást jelentő nyolcadik helyén végeztek a tabellán.

Győr Szol TC–Investment Közutasok Kaposvári TK 5–3 (3616–3466)

Eredmények: Németh Máté 579–Pintér György 580, Danóczy Richárd 634–Bóka Ákos 586, Hungler Barna 590–Horváth László 605, Kiss Norbert 561–Nagy Gergő 577, Somodi Károly 618–Kálny Krisztián 578, Koller Dániel 634–Illés Richárd 540.

Az ifjúsági mérkőzésen: Győr Szol TC–Investment Közutasok Kaposvári TK 4–0 (1053–463). Eredmények: Tóth Dániel 582; Gelencsér Attila 471–Balogh Kristóf 463.

A bajnokság végeredménye: 1. Zalaegerszegi Teke Klub (17 0 1) 34 pont, 2. Zengő Alföld Szegedi TE (17 0 1) 34 pont, 3. Répcelaki SE (12 1 5) 25 pont, 4. Ferencvárosi TC (11 1 6) 23 pont, 5. Győr Szol TC (8 1 9) 17 pont, 6. Szentgotthárdi VSE (8 0 10) 16 pont, 7. Ajka Kristály SE (5 1 12) 11 pont, 8. Investment Közutasok KTK (5 0 13) 10 pont, 9. TOPIDÓ Nagymizdó SE (4 0 14) 8 pont, 10. Szegvári Tekézők SE (1 0 17) 2 pont. Molnár Gábor



Bóka Ákos 586 fát gurított a győriek otthonában

Fotó: Lang Róbert