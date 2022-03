A Fino-Kaposvár alakulata a bajnoki alapszakaszban kétszer találkozott a DEAC egyletével, s mind tavaly november vége felé a cívisvárosban, mind pedig a márciusi visszavágón 3–0 arányban nyert. Igaz, utóbbi találkozón a nyitó játékrész sorsa csak a ráadásban dőlt el. A teljes képhez tartozik, hogy januárban látványosan beleerősített a Debreceni EAC: leigazoltak két külföldi légióst Cesar Coelho Rubel Willian és Almora Nunez Gustavo Lazaro személyében az egykori válogatott, korábban Kaposváron is megfordult Bagics Balázs és Tóth András mellé.

Amúgy a bajnoki alapszakaszban második helyen zárt házigazda kaposváriak bizakodva vár(hat)ják a párharcot: a hétvégén, vasárnap az Érd Arénában elhódították a Magyar Kupa bronzérmét. Ez már sorrendben a 29. medáljuk volt, miután 18 aranyat, hét ezüstöt és (most már) négy bronzot gyűjtöttek össze eddig a kupasorozatban. A Fino-Kaposvár legjobb játékosának járó különdíjat a betegen játszó Bögöly Gábor vehette át, s újra a régi formáját hozta a bosnyák ütőgép, Marko Milovanovics. Az argentin származású vezetőedzőnek, Ruben Wolochinnak idén ez már a második bonzérme volt, miután a nemrég befejeződött indiai profi bajnokságból is azzal térhetett haza. A cél egyértelmű: lehetőleg három meccsen dőljön el a legjobb négy közé jutás. Aztán jöhet a következő, várhatóan az idei kupaezüstérmes GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika elleni párviadal, ahol a tét már a bajnoki döntőbe jutás.

A másik három párharcban a bajnoki címvédő és idén is kupagyőztes Bp. Épkar-Pénzügyőr SE a Dunaújvárosi KSE, a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika az újonc Bp. Kistext SE, valamint a Bp. MAFC-BME és az idei kupasorozatban negyedik helyen zárt Kecskeméti RC feszül majd egymásnak. Fenyő Gábor



Fontos találkozók előtt áll a Diamant

Röplabda Extraliga, Nők Az év legfontosabb mérkőzései következnek az 1. MCM-Diamant KNRC számára, hiszen indul a rájátszás, melyet „kipihenten” várhatnak a somogyiak, mivel kaptak egy rövid szünetet. Ám már gőzerővel edzenek, hiszen a Fatum-Nyíregyháza lesz az ellenfelük, a tét pedig a legjobb négy közé jutás.

Az Extraliga alapszakaszában a somogyiak az ötödik helyen végeztek, előttük, nyolc ponttal, pedig a címvédő nyíregyházi egylet foglalt helyet. Először októberben találkozott egymással a két együttes a Kaposvár Arénában, akkor kicsit idegesen játszott a hazai csapat, s ez háromszettes vereségbe került. Másodjára Nyíregyházán léptek pályára a felek, még januárban, itt már közel tudott maradni a Diamant a házigazdához, de hiányzott az a plusz, amellyel meglepetést tudtak volna okozni, így a szabolcsiak ismét három ponttal gazdagodtak.

A további mérkőzések sem lesznek egyszerűek egyik csapatnak sem, tekintve, hogy három naponta játszanak majd, ráadásul több mint 440 kilométer választja el a két települést egymástól, így hosszú utazások is nehezítik a regenerálódásukat.

A Fatum nem tudott elvonulni egy rövid szünetre, hiszen bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe és a bronzért csaphattak össze Érden az alapszakaszgyőztes Swietelsky-Békéscsaba együttesével. Végül egy kiélezett küzdelem után meg kellett elégedniük a negyedik hellyel.

A negyeddöntő első összecsapásán a nyíregyházi Continental Arénában lépnek pályára a lányok pénteken 18 órakor, s a Diamant bízik benne, hogy kiélezett csatában törheti meg szezonbéli nyeretlenségi sorozatát a szabolcsi egylettel szemben. T. Zs.