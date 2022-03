Nem indult jól ez a szezon, hét nyeretlen találkozóval kezdett a BFC Siófok, ám a folytatásra szépen "kiegyenesedtek", olyannyira, hogy már hatodikok, hat pontra a harmadik helytől. Ez pedig hárompontos rendszerben tizenkét fordulóval a vége előtt nem mondható nagy hátránynak. Főként úgy, hogy a negyedik helyezett Kecskemétet már most befoghatják, pontosabban egy pontra megközelíthetik! A hétvégi ellenfél egyik legjobbja is hasonlóan látja. – Lassan egy éve nem kapott ki otthon a Siófok, ezt jó lenne megszakítani, ez is a célunk – nyilatkozta a csapatkapitány Vágó Levente a klub honlapján. – Egy masszív, taktikailag érett csapat, játékrendszerüket nagyon jól alkalmazzák. Akár előrébb is lehetnének a tabellán, szerintem ennél is több van bennük. A bajnokság elején rengeteg döntetlennel kezdtek, ha azokból a kiegyenlített meccsekből néhányat meg tudnak nyerni, akár a feljutásért is harcolhatnának most.

A tavaszi rajt egyik egyértelmű nyertese a Siófok az ötből három győzelemmel, egy ikszel és egy vereséggel, akinél öt forduló elteltével csak a Szeged gyűjtött több pontot, ráadásul mindössze két gólt kaptak, ennél jobb védekezése csak a Vasasnak van. A balatoniak ebben a szezonban már tíz bajnokit hoztak le nullára, jelenleg 323 perce nem találtak be nekik!

Az előjelek tehát kedvezőek, ráadásul sokat javult a helyzet az elmúlt héthez képest, amikor Domján Attila szerint mindössze tizenkét mezőnyjátékosnak tudott edzést tartani. Úgy nyertek legutóbb Budafokon, hogy Polényi eltiltott volt, Horváth, Balogh és Eördögh is hiányzott betegség miatt! Most viszont újra összeállt a keret, ráadásul otthon játszanak, ahol ebben a szezonban – a Vasas és a Diósgyőrhöz hasonlóan – még nem találtak legyőzőre.

Az ősszel egy hajrában szerzett találattal nyert az újonc, a szezon meglepetését produkáló Kecskemét, ám most talán épp fordítva alakul, visszaad a sors valamit abból, amit akkor elvett... A győztes gól szerzője, Tóth már nincs a klubnál, miként az akkor pályára lépő tizenhat labdarúgó közül Szalai, Madarász, Belényesi sem, Bartha pedig sérüléssel bajlódik. Érkezett viszont többek közt Paudits Békéscsabáról, aki Siófokon is megfordult korábban. Ez tehát egy némileg más Kecskemét lesz, ám – a masszív védekezésen alapuló – harcmodoruk változatlan, ami idegenben elég sikeres, ugyanis tizenkét találkozón tizenkilenc pontot szedtek össze, úgy, hogy csak háromszor kaptak ki eddig, Szegeden, Tiszakécskén és Csákváron.

Némi árnyékot vet a találkozóra, hogy a kecskemétiek nem a kedvenc ellenfeleik a somogyiaknak, 2009 óta nem is győzték le őket, pedig ezt követően kilencszer is összecsaptak egymással. Remélhetőleg ezen is statisztikán is sikerül kozmetikázni.

Tizenötös sorozatban a Siófok a Révész utcai Stadionjában

A Dorog nyert utoljára Siófokon másodosztályú bajnokit 2021. április tizenegyedikén, azóta egymás után már tizenöt (!) veretlen mérkőzésnél tartanak Jagodics Bencéék, akik ebből hetet tudtak megnyerni. Huszonkilenc pont jött össze huszonhat rúgott és tizennégy kapott találattal, mindössze a Soroksár és a Szeged úszta meg gól nélkül a balatoni vendégjátékot.

A veretlenül megvívott találkozók; Győr 2–2, Békéscsaba 1–0, Szentlőrinc 1–1 (2020/2021), Soroksár 0–0, DVTK 1–1, Vasas 2–2, Budafoki MTE 1–1, Szolnok 3–2, Győr 4–1, Békéscsaba 2–2, Szeged-Csanád 0–0, Tiszakécske 4–1, Szentlőrinc 1–0, Ajka 2–1, Csákvár 2–0 (2021/2022).