Visszavágott a hazai vereségért a Siófok a Jovityi nélkül játszó Budafoknak, az utóbbiak Siófokon huszonkilencet lőttek, ezúttal hazai pályán „csak” huszonhatig jutottak. Ha szorosabb a találkozó és nem vezetnek a negyvennegyedik percben már hattal (18-24) Jezicék, akkor vélhetően nem jutottak volna eddig sem… Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Buday Dániel tanítványainak tizenöt, Uros Bregar csapatának pedig - egy fárasztó kupacsata után - három napja volt erre a bajnokira felkészülni.

A házigazdák alaposan megkönnyítették a balatoniak dolgát a tizenkét eladott (!) labdával, amit könyörtelenül kihasználtak, többek közt öt üres kapus góllal! Ráadásul hétszer a kapufát találták el Agbabáék, ilyen statisztikával pedig nem lehet a Siófokot legyőzni, még úgy sem, hogy utóbbiak nem játszottak „csúcsformában”, ám ezúttal ennyi is elég volt. Az sem könnyítette meg a házigazdák dolgát, hogy Pálos-Bognár mellett a legtöbb gólt jegyző Jovityi hiányában Hajduch négy kísérletből sem tudott gólt lőni, Palotás pedig hétből csak kettőt. A találkozó legjobbjának a lefújás után Braunt, míg a vendégeknél Jezicet választották meg, az utóbbi mellett Debreczeni-Klivinyit is ki kell emelni, akik hat lövésből hat gólt szerzett, de Juhászt is meg kell említeni, aki egyre jobb teljesítményt nyújt irányító poszton és Mavsar is jó igazolásnak tűnik. A bajnokság nagyon fontos szakasza következik most utóbbiaknak, a végső helyezések szempontjából kiemelt jelentőségű Vác és Mosonmagyaróvár elleni rangadók, melyeken remélhetőleg már a legjobbjukat fogják nyújtani.



Az első félidő nem a legjobban sikerült a legjobban Budaörsön, a huszonötödik percben háromgólos hátrányban voltak (12-9), ám innentől fordítottak és végig vezetve magabiztos sikert arattak. A meccset már az első félidőben megfordították, három hazai eladott labdának és Szabadfi szabálytalanságának és kiállításának köszönhetően (14-15). A szünet után négy és fél percig nem talált be az újonc, volt három eladott labdájuk, két kapufájuk, ami után négyre ugrott a balatoni előny (14-18) és innentől már csak az volt kérdés – a budaörsi gyengélkedésnek is köszönhetően – milyen különbséggel nyernek.

Moyra Budaörs Handball – Siófok KC 26-35 (14-15)

Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 820 néző. Vezette: Asztalos, Szalay.

Budaörs: Vártok – Szabó-Májer 2, Pálos-Bognár 8(2), Palotás 2, Agbaba 4, Hajduch, Braun 3. Csere: Varjas-Sipeki (kapus), Szabadfi, Zsigmond 1, Schneider 2, Smid, Szalai-Szita, Nagy L., Mlinkó 4(1). Edző: Buday Dániel.

SKC: Herczeg – Such, Janjusevic 7(3), Debreczeni-Klivinyi 6, Jezic 4, Szarková 1, Wald 5. Csere: Vojnovic, Krasznai (kapusok), Böhme 1, Sirián 2, Juhász 3, Mavsar 6(2), Kadlicsek, Kiss N., Lapos. Edző: Uros Bregar.

Hétméteresek: 4/3(3/3), illetve 6/5(3/2).

Kiállítások: 8(4), illetve 6(4) perc.