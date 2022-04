A Fradi véget vetett a balatoniak hatmeccses veretlenségi sorozatának, az utóbbiak tizenkét percig voltak partiban a házigazdákkal (7-5), ám ekkor jött tizenkét perc gólcsend, öröm az ürömben, hogy a jó védekezésüknek köszönhetően így is csak négy volt a hátrányuk a szünetre. Ez kevesebb is lehetett volna, ha kicsit jobban koncentrálnak, hisz ötször is a kapufát találták el. Siófoki oldalon Wald és Kiss Nikolett voltak a legeredményesebbek két-két találattal, utóbbi ebből egyiket hetesből szerezte, míg a másik oldalon Bölk néggyel.



A második játékrész pocsékul indult a vendégeknek, nem telt bele öt perc és Uros Bregar máris időt kért, hisz öt zöld-fehér találtra csak Wald tudott válaszolni, hetesből (18-10). A balatoniak végül kilenccel kaptak ki a fiatal Krasznai remeklésének is köszönhetően, aki az utolsó húsz percben, annyi védést mutatott be, mint a megelőző negyvenben Herczeg és Vojnovic együtt. A fordulás után Böhme volt a legjobb hárommal, míg a házigazdáknál megint Bölk, aki ötször is megzörgette a balatoni hálót.

Nem ez volt a legjobb napjuk a balatoniaknak, az öt – ebből egy büntetőből elért - kapufával és egy mellé dobott hetes mellett tizenegy (!) eladott labdájuk volt, illetve öt technikai hibájuk! Fradi jól védekezett, felkészült a Janjusevicékből, ám a hibák egy jelentős részét nem a hazai együttes kényszerítette ki. Ez utóbbiban talán az is közrejátszott, hogy voltak kisebb „átalakítások” a csapatban, melyben ezúttal Kadlicsek is pályára léphetett a Krasznai, Lapos, Juhász trió mellett.

FTC – Rail Cargo Hungaria – Siófok KC 30-21 (13-9)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 1000 néző. Vezette: Bóna, Földesi.

FTC: Janurik – Malestein 2, Klujber 3, Szucsánszki, Edwige 3, Bölk 9, Márton 2. Csere: Suba (kapus), Kisfaludy, Hársfalvi 2, Stolle, Kovács A. 3, Szöllősi-Zácsik 6(1), Grbic. Edző: Elek Gábor.

SKC: Vojnovic – Böhme 4, Kiss N. 4(1), Debreczeni-Klivinyi 2, Jezic 1, Lapos 1, Wald 3(1). Csere: Herczeg, Krasznai (kapus), Sirián 1, Juhász 1, Szarková 2, Such 1, Janjusevic 1, Kadlicsek. Edző: Uros Bregar.

Hétméteresek: 2/1 (1/-), illetve 4/2(2/1).

Kiállítások: 2(2), illetve – perc.