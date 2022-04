A versenyre több mint öt országból, közel százhúsz quadversenyző jelentkezett, 5 kategóriában. A magyarországi és németországi quad szakág eltérő szabályrendszere miatt Zsófit egy géposztállyal feljebb sorolták. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy vetélytársai jóval idősebbek és tapasztaltabbak, valamint quadjaik is nagyobbak és erősebbek voltak. De a futomok is eltértek a magyar bajnokságban megszokottól. A rajt álló motorok mellett, felemelt kézzel indult, szakaszosan, egy sorból. Zsófi elmondta azt is, hogy az egy órás, plusz egy körös futam nagyon izgalmas volt, egy tipikus cross – enduro pálya, rengeteg elugróval és hullámmal. Erősen homokos szerkezetű talaj és nagy szintkülönbségek jellemezték a kijelölt pályát.

– Az első körben eszembe jutottak edzőm, id. Németh Kornél intő szavai, hogy versenyhelyzetben a tudásunk húsz százaléka jön elő csak – folytatta a fiatal versenyző. – Hát én nagyon igyekeztem összeszedni többet is, de ekkora stresszhelyzetben nem voltam még soha. A verseny nagyon fárasztó volt, rengeteg előzéssel, nagy összpontosítást és koncentrációt követelt meg. Nagyon figyelni kellet, nehogy egymásra ugorjunk vagy a levegőben összeakadjunk. A verseny közepétől már azt sem tudtam hányadik helyen álltam, csak édesapám táblájáról tudtam leolvasni pár tájékoztatást. Sikerült jól beosztani az erőmet, pont úgy, ahogy Popik János szakágvezető javasolta nekem, még a verseny előtt. Sajnos az utolsó körökben volt egy esésem és egy fennakadásom is. Mivel külső segítséget igénybe venni szigorúan tilos, így magamnak kellet megoldani a helyzetet, hogy tovább folytathassam a versenyt.

A közel ötven kilométeres versenytáv megtétele után Mohácsi Zsófia a kilencedik helyen ért célba. Ezzel bekerült a legjobb tízbe, így németországi bajnoki pontokat is gyűjthetett. Elmondása szerint azonban továbbra is a magyar bajnoki versenysorozat az elsődleges számára.

– Nagyon örök, hogy nemzetközi versenytapasztalatokkal gazdagodhattam. Életem egyik legmeghatározóbb versenye volt. Ezúton is nagyon köszönöm a magyar quadosknak, az egyesületemnek és a családomnak a támogatást.

Zsófi következő nemzetközi versenye április 30- án lesz a Deutsche DMV Quad Shorttrack Meisterschaft, szintén Németországban.