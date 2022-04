Két idegenbeli sikerrel a háta mögött várta a listavezető BVSC-Zugló elleni hétközi bajnokit a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek azonban még így sem számítottak esélyesnek a remek formánban lévő fővárosiakkal szemben. A papírformára hiába próbáltak rácáfolni a hazaiak, a meccs első pereciben jobbára a védekezéssel voltak elfoglalva. Bár az első pár lehetőséget megúszták a kaposváriak, de az éllovas akkora energiákat fektetett a támadójátékba, hogy csak nyolc percig tartott a Rákóczi ellenállása. Ekkor ugyanis Batizi-Pócsi Balázs beadása után Erdélyi László négy méterről fejelt a bal alsóba. A folytatásban sem unatkozhattak a nézők, hiszen igazán nagy elánnal futballozott mind a két csapat, ráadásul a kisebb-nagyobb lehetőségek sem hiányoztak. Utóbbiból inkább a vasutasok alakítottak ki többet, hiszen Szilágyi Máté szabadrúgása az oldalhálóba csapódott, majd egy újabb szabadrúgás után Kokenszky Norbert fejelt a felső kapufára. Igaz, az egyenlítés is benne volt a levegőben, hiszen a másik oldalon Pintért Norbert elől tisztázott az utolsó pillanatban Kovács Benedek, míg a félidő hajrájában ugyancsak Pintér Norbert került helyzetbe, de tíz méterről fölé lőtt.

A második játékrészre próbált változtatni Nagy Tamás, a Rákóczi vezetőedzője, aki Stefan Vladult és Bíró Dominiket is pályára küldte. Csapata pedig kis híján góllal kezdte ezt a félidőt, de Gál Mátyás kapáslövése hacsak centikkel is, de elkerülte a bal alsót. A korai gól mindenképp megváltoztatta volna a mérkőzést, de az előny tudatában a BVSC ráült a nyolcadik percben szerzett találatára, s inkább a védekezésbe fektette az energiáit, de a kontráikra oda kellett figyelnie a hazai védőknek. A Rákóczi játékosai nagy akarattal vetették bele magukat a második félidőbe, több periódusban is a kapuja elé tudták szegezni a listavezetőt, azonban az igazán nagy lehetőségek hiányoztak. Egy szöglet után viszont feltörte a vasutasok védelmét a Kaposvár, amely a remekül érkező Kondor Kristóf fejesével egyenlített. Az utolsó percekben nagy adok-kapok alakult ki a pályán, mind a két fél ment előre a győzelemért, de kimaradtak a lehetőségek.

A nagy küzdés mindenképp becsületre méltó a somogyi zöld-fehérek részéről, akárcsak az, hogy most is a végsőkig tették mindezt, aminek – ahogy a Komárom ellen – ezúttal is az lett az végeredménye, hogy gólt szereztek, amivel az egyik pontot otthon tartották a listavezető ellen.