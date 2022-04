Nem állnak jól a csabaiak, két pontra a kiesésétől, így vélhetően hatalmas energiákat fognak mozgósítani ezen az összecsapáson, melyről eltiltás miatt náluk Mikló hiányozni fog. A Kórház utcai stadionjukban veszélyes ellenfelek, eddig csak a Szegednek, a Soroksárnak és a Vasasnak sikerült ott nyeri, az utóbbinak tavaly október harmadikán, azóta viszont nem kaptak ki… Kilenc veretetlen bajnokinál járnak saját közönségük előtt három győzelemmel és hat döntetlennel, legutóbb a Csákvárral ikszeltek (1-1) negyven percet (!) emberhátrányban játszva. Nem csak emiatt lesz nehéz, hanem azért is, mert a hétvégén Eördögh, Nikházi és a kispadról Krausz is kisárgázta magát erről a bajnokiról, ráadásul Polényi, Lorentz és Kecskés sérült, de Horváth Milán sem kész még teljesen a játékra. Utóbbi közel öt hónap után tért vissza a legutóbbi fordulóban, a nyolcvannegyedik percben beállva. Nincsenek tehát könnyű helyzetben a balatoniak, viszont a hátsó szekcióban „rendben vannak”! A védekezésükben pedig lehet bízni, hisz tizennégy kapott gól nélküli bajnokinál tartanak a szezonban, tíz forduló alatt hétnél a tavasszal, aminél jobb mutatója csak a Vasasnak van! A téli szünet követően 900 perc alatt négy gólt kaptak, ami a második legjobb teljesítmény a Vasas mögött, melynek mindössze egyszer találtak be. Ennek a feszes védekezésnek köszönhető, hogy nyolc rúgott góllal is össze tudtak gyűjteni tizennyolc pontot tavasszal, ami a negyedik legtöbb a Vasas (24), Tiszakécske (22), Szeged (21) trió mögött! Nem könnyű tehát feltörni a balatoniakat, ami a sok hiányzó ellenére idegenben is lehetőséget teremthet egy jó eredmény elérésére.

- Nehéz mérkőzésre számítunk, mert sokkal jobb minőségű a Békéscsaba kerete, mint amit a jelenlegi helyezésük mutat – nyilatkozta a csabai klub honlapjának Domján Attila, a BFC Siófok trénere. - Hazai pályán mindenkire veszélyesek, a tavasz folyamán még nem nyert senki a Viharsarokban. Nyugodtan készülünk, mert rangadót sikerült nyernünk a hétvégén. Bízom benne, hogy Békéscsabán is eredményesek leszünk!

A balatoniak ősszel döntetlent játszottak otthon a viharsarkiakkal (2-2), az előző szezonban viszont legyőzték őket a Révész utcában (1-0) és idegenben is Balogh Benitó találatával (1-0). Remélhetőleg ez a veretlenségi széria tovább folytatódik a lilákkal szemben.