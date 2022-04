Hogy nem áll kieső helyen a Dorog, azt csak a remek őszi teljesítményének, a húsz forduló alatt gyűjtött harminc pontnak köszönhetik. A tavasszal ugyanis nagyot fordult velük a világ; tizenhárom találkozón egy győzelemmel hat pontot gyűjtöttek, ami a leggyengébb mutató a kilenc pontos, kétszer nyerő Győr mögött! Ezeken kilencszer voltak eredményesek, ami a legkevesebb a mezőnyben, hatszor maradtak szerzett találat nélkül. A balatoniakkal szemben ezek után talán nem lehet túlzó elvárás egy újabb nullára hozott összecsapás, ami már a tizenhatodik (!) lenne a szezonban.

A támadójátékuknál a védekezésük sem jobb a vendégeknek, tavasszal huszonhat gólt kaptak, átlag kettőt, aminél többet csak a Békéscsaba, huszonhetet. A téli szünet követően mindössze egyetlen bajnokijuk volt, amin nem kaptak gól, Szombathelyen, ott viszont nyertek is, vagyis nem igazán működik Ízingék ötvédős rendszere. Fenyvesi László tanítványai március hatodika óta nyeretlenek, legutóbb otthon kaptak egy hármast hatvanhárom perc alatt a listavezető Vasastól.

A házigazdák viszont a Doroggal ellentétben remek tavaszt futnak, csak a Soroksár, Tiszakécske, Vasas trió szerzett több pontot náluk, ezért is lehet ezt a kilencven percet a kötelező győzelmek közé sorolni. Illetve azért is, mert a balatoniak otthon nem szoktak kikapni, eddig mindössze egyszer történt ez meg velük, a Kecskeméttel szemben. Ezekre a kötelezőkre mondják, hogy a legnehezebb megszerezni, ám a lényeg, hogy meglegyen az újabb siker és Balogh Benitóék visszavágjanak a dorogi háromgólos vereségért (1-4). Erre minden esély meg is van, még akkor is, ha ezúttal Varga Bence és a már négy találatnál járó Varjas Zoltán sem tud pályára lépni eltiltás miatt.