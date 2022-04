A döntő első meccsét a házigazda Bp. Épkar-Pénzügyőr SE nyerte. Most a Fino-Kaposvár csapatán a sor, hogy hozza a kedd esti hazai fellépését.

– A párharc esélyese a címvédő és háromszoros kupagyőztes Bp. Épkar-Pénzügyőr SE, de szerintem nincs olyan óriási különbség a két társaság között – kezdte Marko Milovanovics, a Fino-Kaposvár 24 éves bosnyák légiósa. – A Pénzügyőr az első meccsen könyörtelenül érvényesítette a hazai pálya előnyét. Most rajtunk a sor, hogy kedden este hazai környezetben, a Kaposvár Arénában egyenlítsünk. Van rá sanszunk, pontosabban lehetőségünk, de csak akkor, ha mindenki a maximumot nyújtja, igazi csapatként játszunk. A GreenPlan Vegyész RC-Kazincbarcika elleni utolsó, ötödik elődöntőre már sokan jöttek ki. A lelkes szurkolók voltak a csapatunk pluszjátékosai. Remélem, most is sokan lesznek a Kaposvár Arénában, s együtt, közösen sikerül legyőznünk a Pénzügyőrt.

A pénteki első felvonáson a brazil Pedro nagyon eltalálta a szintén brazil Garchetet. Elképzelhetőnek tartja, hogy most Radovics kapja a karmesteri pálcát?

– Teljesen mindegy, hogy ki kezd majd – folytatta a 26 éves szerb feladó, Nedeljko Radovics, aki januárban csatlakozott a Fino-Kaposvár együtteséhez. – Ha ismét csereként léphetek majd pályára, akkor is természetesen mindent megteszek annak érdekében, hogy minél jobbak legyünk. A legfontosabb, hogy igazi csapatot alkossunk majd a pályán, s győztes együttes tagjaiként vonulhassunk le. Amúgy meg kívánom feladótársamnak, Garchet Hiago Antunesnek, hogy teljesen jöjjön rendbe.

* * *

Vasárnap este lapzártakor játszották a Dág KSE–RÖAK-Fino Kaposvár U21-es találkozót, amit a házigazdák nyertek 3–1 (22, –22, 24, 18) arányban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Dág KSE a hetedik, a RÖAK-Fino Kaposvár pedig a nyolcadik helyen zárta az U21-es bajnokságot.

A június 4-én és 6-án rendezendő U21-es (hatos) döntőben a Szolnoki SPC, a Kecskeméti RC, a Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia és a Székesfehérvári MÁV Előre SC RA mellett még a házigazda Vegyész RC Kazincbarcika, valamint a Bp. Pénzügyőr SE biztosította a helyét.



Marko Milovanovics győztes csapat tagjaként szeretne levonulni a pályáról

Fotó: Muzslay Péter