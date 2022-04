A tokiói olimpián hetedik helyezett Bicsák - aki címvédőként indult - 49:24 perc alatt teljesítette az 5 kilométer futásból, 20 kilométer kerékpározásból és befejezésként 2,5 kilométer futásból álló távot. Bicsák Bence az MTI-nek elmondta: a verseny nagyszerű felkészülési állomás volt számára a triatlonosok hamarosan kezdődő kvalifikációs időszaka előtt.

"A pályán jól össze tudtunk dolgozni a Dévay testvérekkel, és szerencsére a végén nekem jött ki a legjobban a lépés" - mondta.

Bicsák mögött a tavalyi versenyhez hasonlóan ezúttal is Dévay Márk (49:33 p) végzett, akit Dévay Zsombor (50:03 p) követett.

A nőknél tavaly győztes Bragmayer Zsanett ezúttal nem indulhatott, mert Londonban állt rajthoz egy újfajta hibridverseny, az Arena-sorozat második állomásán, amelyen 39:27 perces eredménnyel tizedik lett. A triatlonosok mobil medencében úsznak 200 métert, majd szobakerékpáron tekernek 4 kilométert és futópadon tesznek meg 1 km-t.

A tokiói ötkarikás játékokon 12. helyen végző versenyző távollétében a tavaly ezüstérmes Sárszegi lépett előre egyet az ob-n, és 55:57 perccel nyert. Sárszegi kiemelte: nagyon örül a győzelmének, miként annak is, hogy sikerült jól teljesítenie a versenyen, amelyen izgalmas küzdelmet vívott riválisaival.

"A múlt heti Európa Kupa-viadal után lelkileg is jól jött ez a mai siker, mely az első abszolút győzelmem is egyben" - nyilatkozta Sárszegi, aki múlt héten 22. helyen végzett a törökországi EK-futamon.

A nőknél az ob-n az UTE-Merida versenyzői állhattak fel a dobogó másik két fokára, Bukovszki Tünde (56:16 p) második, Zelinka Gabriella (56:38 p) harmadik lett.

Vasárnap a duatlon vegyes váltók ob-ját rendezik Balatonbogláron. A címvédő pécsieknél tavaly ott volt a csapatban Bicsák és Sárszegi is.

Eredmények:

férfiak:

1. Bicsák Bence (Pécsi SN Zrt) 49:24 perc

2. Dévay Márk (Trion SC) 49:33 p

3. Dévay Zsombor (Trion SC) 50:03 p

nők:

1. Sárszegi Noémi (Pécsi SN Zrt) 55:57 perc

2. Bukovszki Tünde (UTE-Merida) 56:16 p

3. Zelinka Gabriella (UTE-Merida) 56:38 p

Forrás: MTI