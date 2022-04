Budai Viktória Székesfehérvárról költözött Kaposvárra, hogy az utánpótlás-szakosztályt erősítse. Egy év múlva pedig fel is jutott az 1. MCM-Diamant KNRC-hez, mára pedig már ott tart a tehetség, hogy meghívót kapott az U19-es röplabda-válogatottba.

– A röplabdát körülbelül hét évesen kezdtem el, általános iskola második-harmadik osztályban, Székesfehérváron – mondta Budai Viktória. – A sport alapjait Fésüs Irénnek köszönhetem, nála foglalkoztam komolyabban a röplabdával és vele folytattam a középiskolás éveim elejéig a MÁV Előre SC színeiben.

2020 nyarán igazolt Kaposvárra, mert Fehérváron az NB I.-ben edzőt váltottak, s az új tréner mellett kevésbé érezte már a fejlődés lehetőségét. Amikor megkeresték Kaposvárról, egy pillanatig sem gondolkodott, átigazolt és a városba is költözött, majd átiratkozott a Munkácsy Mihály Gimnáziumba, hogy ott folytassa tanulmányait.

– Az első esztendőben végig az utánpótlásban maradtam, majd a második évemtől kerültem az 1. MCM-Diamanthoz a 2021/22-es szezontól, ahol először feladó átló voltam, mára pedig már a 4-es ütő pozíciót töltöm be – emlékezett vissza az idén tizennyolcadik évét betöltő sportoló. – Röviden, tömören az egyletünk elég kicsi, de hiába vagyunk csak tízen, így is nagyon jó az együttes, tudunk csapatként funkcionálni és úgy érzem, már jól összeszoktunk a külföldiekkel is, szuper a hangulat.

Az idei szezon nagyon nehéz számára, minden napja rohanással teli. Ha egy nap két edzése is volt, akkor az iskola után egyből ment a konditerembe, onnan pedig a labdás tréningre, de mivel a felnőtt mellett még az U19-es, valamint az U21-es csapat tagja is, így előfordult, hogy a Diamant edzés után rögtön ment az utánpótláséra és csak azután tudott hazamenni.

Három héttel ezelőtt Lacombe Zsófia, az 1. MCM-Diamant KNRC sportigazgatója jelezte neki, hogy számíthatnak rá az U19-es válogatottban, majd kis idő múlva meg is érkezett a meghívó. Először bár megijedt, ám tudta, ha kihozza magából a maximumot, akkor igenis van helye a legjobbak között.

– Hétfőn érkeztem Dunakeszire, a válogatott edzőtáborába, amely hatodikáig tart és utána utazunk Pristinába, hogy mérkőzéseket játsszunk az Európa-bajnoki-selejtezőre készülve – fogalmazott a röplabdázó. – Szűkösek a napjaim, hiszen 8.30-tól és 15:30-tól van két kétórás edzésem, melyek kondicionális és labdás részeket tartalmaznak, pluszban pedig közbe jönnek az egyéb elfoglaltságok is. A tankönyveimet is bepakoltam és az osztálytársaimtól kérem el az iskolai anyagokat, így az edzések mellett tanulni is tudok.

Mivel régebben is részt vett válogatott összetartáson, így a csapat tagjait már ismerte, a hangulat remek, esténként szobába „átjárkálósat” szoktak játszani. – Annak ellenére, hogy sűrű napjaim vannak és jelenleg nem tartózkodom otthon, biztos vagyok benne, részt fogok venni az Extraliga elődöntőjében, mert úgy érzem, mindenkire szükség van a csapatban – hangsúlyozta. – Pont haza is érek, mivel tizenkettedikén lesz az első forduló, a válogatottal pedig tizenegyedikén utazunk vissza Pristinából.

– Szeretnék minél tovább a röplabdával foglalkozni, valamint elgondolkoztam már az edzői pályán is a későbbiekben, így továbbtanulás szempontjából szerintem a Testnevelési Egyetem megfelelő lenne majd a számomra – zárta le a gondolatait a 18 éves Budai Viktória.



Budai Viktória (középen) egy év alatt került az utánpótlásból a felnőttcsapatba

Fotó: Muzslay Péter