Bozsó Sára négyéves korában ismerkedett meg közelebbről a medence közegével. Édesapja, Bozsó Zoltán 2013-ban kvalifikált a Las Vegas-i Ironman 70,3 triatlonos világbajnokságra. Kihívás volt neki, hogy harminc év fölött kellett megtanulnia úszni, így megfogadta, ha valaha gyermeke lesz, nem fogja még egyszer elkövetni ezt a hibát.

– A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában kezdtem az úszást, utána átkerültem Hebbache Szabrinához, aki a nyílt vízen volt nagyon jó és egy ideig a városban lakott – emlékezett vissza Bozsó Sára. – De aztán elköltözött Budapestre, így átmentem az 1. MCM-Diamant Adorján SE csapatába. Majd 2019-ben én és az adorjános edzőm, Hajdu Sándor is a Kasi színeiben edzettünk tovább.

Bozsó Sára sok szép eredményt ért el, de mindig inkább az időeredményekre volt büszke, sosem szeretett volna gyenge idővel dobogós lenni. Viszont felnőtt országos bajnokságon épphogy lecsúszva az éremről háromszor lett negyedik, 2017-ben az ifjúsági ob-n pedig sikerült elcsípni a dobogó harmadik fokát 200 mell­úszásban, valamint ugyanebben az évben és 2018-ban is vezette a korosztályos ranglistát.

2017-ben kereste meg az EasyGo to the USA csapata, akik hazai sportolóknak segítenek kijutni Amerikába. Velük másfél évig dolgozott, körülbelül ötszáz egyetemre küldték el a tanulmányi és időeredményeit.

– Amikor tizenegyedikes voltam a Munkácsy Mihály Gimnáziumban, három ajánlatot kaptam, először majdnem el is fogadtam a Cleveland State University ajánlatát, de ezzel egyetemben az University of Akron is felkeresett – mondta nevetve a huszonkét éves sportoló. – Csupán egy hetem volt eldönteni, hogy melyiket írom alá, aztán végül hat nap alatt született meg a választás, hogy az Akronba megyek 2019 augusztusától. Nagyon erős az úszócsapata, hat éven keresztül ők nyerték a közép-amerikai konferencia­bajnokságot.

Az Akron Ohio államban van, kicsi város, olyan tipikusan amerikai, illetve LeBron James­nek a szülővárosa. Az egyetemen Exercise Science-Physiology szakon tanul, ebből 2024-ben szerzi meg a diplomáját, ám e mellé szeretne csinálni egy mellékdiplomát is Athletic Coaching Educationből, amely jobban arra szakosodik, amellyel szívesen foglalkozna a jövőben.

– Jó összhangban van az órarendem és a tréningeim száma, az NCAA amerikai programszabályzat szerint amúgy is csak húsz órát edzhetünk egy héten a szezon alatt – fogalmazott.

Szerinte Amerika sok mindenben más, mint Kaposvár. Nincs annyira túlterhelve, mint otthon, a tanárok imádják az akcentusát, a sportolókat is nagyon megbecsülik, ha pedig hétvégén versenye van, akkor adnak plusz egy hét felkészülési időt a vizsgákra. Hozzá kellett szoknia ahhoz is, hogy az első évében kollégiumban lakott szobatárssal, Kaposváron pedig családi házban szülőkkel, nehéz volt tőlük elszakadni. Most már az a furcsa neki, amikor hazamegy és az édesanyja főz rá.

– Érdekes, hogy kint nagyon rászoktam a Starbucksra, pedig otthon egyáltalán nem kávéztam, és az amerikai gyors­éttermek itt elképesztőek, bár sokszor hiányolom a hazai ízeket – emelte ki az úszó. – A kinti mogyorókrém viszont nagyon megfogott, arról sehogy sem tudok leszokni.

Az úszás világában is más a két lakhely. Amerikában az erőfejlesztésre fókuszálnak, hogy minél nagyobb súlyokkal tudjanak dolgozni a sportolók, nincs annyi ismétlésszám, mint Kaposváron. Valamint Akronban mindössze 23 méteres medencében edzenek és a sprinteket nyomják meg, ritkán úsznak hosszú, monoton sorozatokat. Örül, hogy mindkét világot megtapasztalhatta.

– Nem volt sajnos egyszerű első évem, sok hibát vétettem, egy kulturális sokk ért talán, pluszban a szervezetem sem úgy kezelte az amerikai ételeket, ahogy kellett volna – hangsúlyozta. – A második évben viszont a konferenciabajnokság ötödik és hatodik helyén álltam, idén pedig negyedik lettem 100 mellen, ismét pont lecsúsztam a dobogóról. A négyes szám úgy érzem, végig fog kísérni.

Eddig minden évben a nyarat itthon töltötte, de idén május végén utazik haza és július közepén már vissza is tér Akronba, hiszen lesz még versenye. De a budapesti vizes világbajnokságot mindenképp meg szeretné nézni.

– Ha otthon vagyok s hazai versenyen indulok, azt Kasi színekben teszem, továbbra is megmaradt a tagságom – mondta Bozsó Sára. – Bár Hajdu Sándorral megszakadt a kapcsolatom, amikor kiutaztam, de ilyenkor mindig vele edzek.

– Addig szeretném ezt folytatni, amíg még van bennem, sok munkát belefektettem már és nagyon várom, amikor ez majd kifizetődik – emelte ki a sikeres úszó. – Ha az ötödik évem után nem lesz bennem több, akkor maradok Amerikában, jobb esélyeim vannak itt, mint otthon, nagyon szeretem a légkört és jobban érzem magam.





Fotó: Muzslay Péter