Nagyon bízunk abban, hogy a csütörtökön 18 órakor kezdődő borsodi találkozó egyben a bajnoki elődöntő utolsó összecsapása is lesz. Ha netán mégsem – de erre ne is gondoljunk inkább –, akkor a két csapat újra összecsap majd egymással a Kaposvár Arénában. Eredetileg április 18-án, húsvéthétfőn lett volna a mérkőzés, ám miután a tévé is közvetíti, így egy nappal korábban, vasárnap 18 órakor feszülnek majd egymásnak – már ha persze lesz ötödik találkozó.

– Úgy gondolom, a legutóbbi kaposvári találkozó után rádöbbentek a barcikaiak, hogy valójában kikkel is állnak szembe – mondta Bögöly Gábor, a Fino-Kaposvár meghatározó alapjátékosa, ötszörös válogatott röplabdázó. – Pár nap alatt sikerült feldolgoznunk és megemésztenünk a Kazincbarcikán történteket. Tudjuk, hol sebezhetőek a leginkább. Amúgy is nekik van vesztenivalójuk: ez a meccs jelenti számukra az utolsó szalmaszálat.

S hogy a másik (budapesti) elődöntő résztvevői közül melyik csapat játszhat majd az aranyért?

– A bajnoki címvédő és zsinórban harmadszor is kupagyőztes Épker-Pénzügyőr SE csapata az erősebb, szerintem azonban csütörtökön este hazai környezetben megint győzni fog a MAFC-BME – folytatta a saját nevelésű 24 éves Bögöly Gábor. – Ez viszont azt jelentené, hogy a bajnoki döntő – már persze ha beverekedjük magunkat, márpedig egyértelműen ez a célunk – itt nálunk Kaposváron kezdődne, miután az alapszakaszban megelőztük a MAFC együttesét. Fenyő Gábor