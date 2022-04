Izgalmas összecsapást láthattak a balatonfüredi csarnokba kilátogató szurkolók. Itt látszott igazán, mennyire azonos erőt képvisel a két csapat.

Jól indított a Szent Benedek, nem engedte túlságosan közel magához az ellenfelét, viszont a kaposváriak idővel elkezdték a felzárkózást, hat pontot tudtak szerezni zsinórban. Ezáltal a játékuk is agresszívabbá vált, így az SZBRA elbizonytalanodott, több pontot is buktak a sáncaiknál, míg a vendégek blokkjaik kiválóak voltak, ez meg is hozta a szettgyőzelmet.

Ám a továbbiakban a hazaiak akarata érvényesült legtöbbször, a somogyiak belekerültek egy hullámvölgybe, így sikerült az egyenlítés tíz ponttal a balatoni oldalon. A második etap elvesztése után a Diamant nagyobb magabiztossággal lépett vissza a pályára és a fürediek hibáztak többet. A hosszabb labdamenetek végén általában a kaposváriak örülhettek, a Szent Benedek pedig ezt megelégelve felzárkózott, így a mérkőzés során először vette kezdetét az adok-kapok. Ebben a játszmában csupán egy leheletnyivel bizonyult jobbnak a hazai oldal.

A negyedik felvonás elejét a somogyiak uralták, vérszemet kaptak és megtörhetetlennek látszottak. Ám kilenc pont hátrányból az SZBRA megemberelte magát, majd egyenlítettek, ez a vendég egyletet egyre jobban elbizonytalanította. Végül a nagyon szoros, első bronzcsatát a Szent Benedek RA nyerte, így az előny is náluk van.

Folytatás vasárnap 18 órakor a Kaposvár Arénában.



Szent Benedek RA–1. MCM-Diamant KNRC 3–1 (19, –15, –26, –21)

Balaton Szabadidő és Konferencia Központ, 120 néző. Vezette: Horváth, Árpás.

Szent Benedek RA: Bleicher, Szavovic, Vacsi, Sztijepics, Kiss, Koprivica. Csere: Baksa (liberó), Iosia, Jimerson. Vezetőedző: Dejan Desnica.

1. MCM-Diamant: Grbac, Matics, Wirth, Bashnakova, Szedmák, Lemmens. Csere: Szpin (liberó), Hegyi, Budai. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Dejan Desnica: – Előnyünk volt, hogy hazai pályán játszottunk, szükségünk volt most erre a támogatásra. Óriási nagy küzdelem volt, jobban védekeztünk, és ez volt az egyik kulcs a sikernek. Nagyon sok labdamenetben millimétereken múlt, hogy ki szerez pontot, a végén azonban jobban koncentráltunk. Kemény lesz a folytatás is.

Vincent Lacombe: – Nem tudom mit mondjak, Balatonfüred jobb volt ma este.