Nem véletlenül állt végig az élen az alapszakaszban a Swietelsky-Békéscsaba, az elődöntő első mérkőzését irdatlan tempóval kezdték meg, rendkívül magabiztos volt a játékuk, blokkjaik szinte áthatolhatatlanok voltak. Ám nem a Diamant játszott rosszul, csak egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a csabaiakkal.

A második etapban sem javítottak a helyzeten a kaposváriak, sőt, idegesebben és több hibával játszottak, mint az első felvonásban, még nagyobb önbizalmat adva a Swietelsky-nek.

A harmadik játszma első rontott nyitása hazai részről viszont megalapozta a további játékukat, sokkal több hibát vétettek, mint eddig a Diamant és ez a tény elég nagy hullámvölgyet alakított ki az éllovasnak. A somogyiak agresszivitásának köszönhetően nagyobb előnnyel zárták a szettet, mint a Békéscsaba az előző kettőben.

Érdekességképpen, amikor a viharsarkiak szerezték az etap első pontját, akkor meg is nyerték a felvonást, s így volt ez a vendég oldalon is a harmadik részben. A végül mindent eldöntő játszmában a Swietelsky szerezte az első egységet, lendületesen indítottak és le is zárták a párharcot 3–1-re.

Folytatás nagypénteken a Kaposvár Arénában 17.15-kor.

Tóth Gábor: Fontos lépést tettünk meg, örülök a győzelemnek, köszönjük szurkolóink biztatását. Jól kezdtük az összecsapást, aztán szépen lassan felébredt a Kaposvár. Nem mutattak semmi olyasmit, amit ne tudtunk volna előre, de ez fordítva is így van, hiszen már nem tudunk rejtegetni egymás elől semmit. Az a csapat fog nyerni, amelyik fókuszáltabb, taktikailag felkészültebb és jobban regenerálódik.

Vincent Lacombe: Békéscsaba megmutatta hogyan kell kezdeni egy elődöntőt. Kellett egy óra, hogy belelendüljünk a mérkőzésbe. Sajnos ez már kevés volt a sikerhez. Pénteken koncentrálnunk kell a meccs elejétől kezdve.



Swietelsky-Békéscsaba–1. MCM-Diamant KNRC 3–1 (17, 14, –11, 19)

Békéscsabai Városi Sportcsarnok, 1350 néző. Vezette: Szarka, Horváth.

Swietelsky-Békéscsaba: Kornienko (7), Klisura (17), Pekárik (9), Drpa (19), Karhu (5), Bodnár (8). Csere: Kertész, Molcsányi (liberók), Glemboczki (5), Zólyomi (1), Szatmári (1), Bagyinka (-). Vezetőedző: Tóth Gábor.

1. MCM-Diamant KNRC: Grbac (2), Matic (4), Wirth (2), Bashnakova (17), Szedmák (18), Lemmens (12). Csere: Szpin (liberó), Hegyi (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.