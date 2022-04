Népes mezőny gyűlt össze a fővárosban, hiszen közel négyszázötven sportoló mutatta be gyakorlatát az IFBB idei első gyermek pontszerző versenyén, ahol a kaposvári Bakós-Sas Fitnesz SE sportolói is színpadra álltak. A szervezők nyolc kategóriában – A, B, C, elite, dance, artistic, serdülő modell és start – hirdettek győztest a jobbnál-jobb produkciók végén.

– Nagyon népes és erős mezőnyben remekeltek a sportolóink – fogalmazott Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – Volt olyan kategória, ahol több mint húsz versenyző indult, ez is mutatja a sportág népszerűségét. Ez tovább motivál minket arra, hogy többet készüljünk és az edzőimmel jobban figyeljünk azokra a dolgokra, amin még javítani kell, hogy még előrébb tudjunk lépni a következő versenyen.

A rangos budapesti versenyt a már elmaradhatatlan közös tánccal zárták a sportolók.

A Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei:

Aranyérmesek. Sovák Réka (2011) A, Szabó Kinga (2007) A, Erdei Tünde 16 év felett SFS, Karnevál, 10-12 évesek csapat: Péterfi Anna, Pető Luca , Balázs Bernadett, Ojtó Lola, Fodor Noémi, Ernst Anna, Tóth Anilla Netti. Angyalok és Ördögök, 13-15 évesek csapat: Bali Luca, Gáspár Bora, Kiss Zsófia, Sovák Réka.

Ezüstérmes: Bali Luca (2009) A.

Bronzérmesek: Gáspár Bora (2010) A, Kordély Szonja 16 év felett B.

További eredmények. 4. hely: Kiss Zsófia (2009) B, Blága Bianka (2008) SFS, Szijártó Mira (2013) SFS, Andricz Sára (2010) SFS.

5. hely: Fodor Noémi (2012) B, Tóth Anilla Netti (2011) B, Sándor Kincső (2008) B.

6. hely: Horváth-Bank Norina (2007) B.

7. hely: Bíró Jázmin (2013) SFS, Fodor Zoé (2010) SFS.

8. hely: Székely Adél (2007) B.

9. hely: Bárány Eliza (2011) SFS.

11. hely: Bentekovics Szonja (2011) SFS.

12. hely Part Lara (2011) SFS.

Aranyminősítést értek el: Balázs Bernadett (2012) C, Pető Luca (2011) C, Ojtó Lola (2010) C. Ezüstminősítést értek el: Péterfi Anna (2012) C, Szakács Teodóra (2008).

Az egyesülettel kapcsolatos további hír, hogy a Bakó-Sas Fitnesz SE bajnok sportolóit is köszöntötték a kaposvári városházán. A Bakó-Sas Fitnesz SE magyar bajnokai: Sovák Réka, Bali Luca, Kiss Zsófia, Gáspár Bora, Kordély Szonja, Horváth-Bank Norina, Sándor Kincső, Székely Adél, Nábrádi Júlia, Szabó Kinga, Fehér Zsófia, Dornacker Lilla, Kéki Bori, Simon Csenge, Kovács Orsolya.