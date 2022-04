Nikola Lazics vezetőedző csapatára hamarosan újabb nagy kihívás vár: a középszakasz középházában igyekeznek elcsípni a lehető legjobb helyezést és ezzel a 2016/17-es idény után újra a legjobb nyolc közé jutni, amely már playoffot jelentene. Hendlein Rolandék pénteken 18 órától Szegeden a Naturtex-SZTE-Szedeák otthonában lépnek majd pályára.

Miután lezárult a pontvadászat első része, a somogyi klub a hivatalos honlapján, a delfinek.hu-n készített egy összeállítást a legjobb egyéni teljesítményekről. VAL-értékben két kaposvári játékos is bekerült a legjobb tízbe: Nimrod Hilliard az ötödik helyen végzett 23,75-ös átlaggal, míg az amerikai center, Wayne Martin 23,73-es értékével alig lemaradva a hetedik legjobbnak bizonyult a bajnokságban.

Pontszerzésben hárman is a legjobb húsz között végeztek, Martin 19,1-es átlagával a negyedik, Hilliard 17,8-cal a hetedik, míg T. J. Price 15,2-vel a tizenkilencedik legjobb volt. Wayne Martin egyébként két egyéni statisztikában is a legjobb lett: a Nyíregyháza elleni mérkőzésen ugyanis ő játszott az egész alapszakasz legjobb mérkőzését, hiszen sem 41 dobott pontját, sem pedig az elért 52 VAL-os mutatóját nem tudta senki felülmúlni a ligában.

Lepattanózásban csapatszinten is jól teljesített a Kaposvári KK – tájékoztatott a delfinek.hu, hiszen mind a támadó-, mind pedig a védőlepattanók megszerzésében a negyedik legjobbnak bizonyult a csapat. Egyéniben Wayne Martin a második helyen végzett 8,4-es átlaggal, Xavier Ford a tizenhetedik (6,4), míg a csapatkapitány Hendlein Roland a tizenkilencedik lett 5,9-cel.

Gólpasszok tekintetében, a somogyi alakulat irányítója, Nimrod Hilliard a tizedik helyezett lett 4,8-es átlaggal. Ennél is előkelőbb helyen végzett T. J. Price a labdaszerzésekben: a kiváló védőnek számító TJ átlagban 1,75 labdaszerzésével a harmadik legjobb volt a ligában. Érdekes a szintén remek védő Quincy Diggs statisztikája is, aki még ennél is több, átlagban 1,9 labdát szerez mérkőzésenként, de mivel csak hét bajnoki mérkőzésen játszott kék-fehér mezben, így nem kvalifikálta magát a toplistákba. Ugyanez volt a helyzet a triplaszázalékkal is, pedig Diggy a 48 százalékos mutatójával a második legjobb az egész bajnokságban…

A statisztikai áttekintő végére a dobásblokkolás maradt: ebben Wayne Martin a tizedik, míg Hendlein Roland a tizenkettedik legjobb volt az NB I./A-csoportjának alapszakaszában.

No, de térjünk vissza a péntek esti találkozóra, melyen nem lesz könnyű dolga a kaposváriaknak, hiszen az alföldiek remekeltek például a Magyar Kupában, hiszen egészen a döntőig jutottak, ahol azonban a Szolnok kiütötte Simándi Árpád alakulatát. De a fináléig a Falcót és az Alba Fehérvárt is búcsúztatták. Így valószínűleg fáradtabban várhatják a meccset, hiszen szerdán már volt egy bajnokijuk.

A középházban két összecsapást már megrendeztek, a Duna Aszfalt-DKTH Kecskemét – hazai pályán – 87–80-ra győzte le a Naturtex-SZTE-Szedeákot, az MVM-OSE Lions pedig hosszabbítás után nyert Debrecenben 86–83-ra.