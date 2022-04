A hétvégén a huszonegyedik fordulóval folytatódik a Somogy megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság, a játéknap slágermérkőzése kétségtelenül a Balatonlelle SE nagybajomi vendégjátéka lesz.



A hazaiak az előző fordulóban – nagy meglepetésre, három győztesen megvívott mérkőzés után – vereséget szenvedtek a Csurgói TK otthonában, s ezzel lépéshátrányba kerültek az első két helyezettel szemben. Horváth Péter együttesét így sem érheti egyetlen rossz szó sem, hiszen ott vannak a képzeletbeli dobogó harmadik fokán, igaz ugyanannyi ponttal állnak, mint a negyedik Kadarkút, harminchattal. Mindenképpen ki kell emelni a bajomiak kiváló védekezését, hiszen tizennyolc forduló alatt mindössze húsz alkalommal zörgették meg az ellenfeleik a kapujukat.



A Balaton-partiak az elmúlt hétvégén nem léptek pályára, miután május tizennyolcadikára halasztották el a Balatoni Vasas SE elleni összecsapásukat. De így is tettek egy nagy lépést a bajnoki cím felé, miután a Nagyatádi FC hazai pályán vereséget szenvedett a Bőzsöny János mester vezette, kirobbanó formának örvendő Marcalitól. A lelleiek így már pontelőnnyel, szám szerint hárommal, vezetik a megye I.-et. Ők rúgták a legtöbb gólt (58), és holtversenyben az atádiakkal, kapták a legkevesebb találatot (15).



Ha csak a papírformát nézzük a Kenéz Szabolcs vezetőedző Balatonlelléje az esélyesebb, de a Nagybajom, pláne saját közönsége előtt, bárkit le tud győzni, ezért az sem lenne nagy meglepetés, ha Weimann Richárdék pontot vagy pontokat rabolnának a riválisuktól.



A Balatoni Vasas SE tavaszi menetelése is mindenképpen szót érdemel, Vida Andrásék a tavasszal öt meccsen léptek pályára, és mindannyiszor győztesen hagyták el a azt; megverték a Nagybajomot, a Tabot, a Balatonkeresztúrt, a Somogysárdot és a Csurgót is, de az utolsó őszi körben sem kaptak ki, döntetlent játszottak a Toponárral, azaz hat találkozó óta nem kaptak ki. Ezúttal azt a Jutát látják majd vendégül, mely bukdácsol, mindössze egyszer tudott diadalt aratni a második körben.



A fentebb már említett Marcalira is komoly teszt vár, hiszen a Kadarkút érkezik hozzájuk. A házigazdának és Pandur Ádáméknak is kellenek a pontok, más-más szempontból. Ha a hazaiak nyernek, akkor megerősítik a helyüket a középmezőnyben, vendégsiker esetén a kadarkútiak továbbra is nagy harcban lennének a dobogós helyezésekért.



A szintén az aranyéremre pályázó Nagyatádi FC-re papíron könnyű feladat vár, hiszen az utolsó előtti Toponárhoz megy. Ivusza Gáborék játékoskerete alaposan átalakult a téli szünetben, s tavasszal még egyetlen egység sem került a nevük mellé. Nagy meglepetés lenne, ha az Atád nem gyűjtené be mind a három bajnoki pontot.



A 21. forduló párosítása (kezdés 17 óra). Szombat: Balatoni Vasas SE–Juta SE, Marcali VFC–Kadarkút VSK, AC Nagybajom–Balatonlelle SE. Vasárnap: Toponár SE–Nagyatádi FC, Tabi VSC–Csurgói TK, Balatonkeresztúr SK–Somogysárd SE. A Segesd csapata szabadnapos lesz.

Így folytatják, a 22. forduló párosítása (kezdés 17 óra). Szombat: Nagyatádi FC–Balatoni Vasas SE; Kadarkút VSK–Toponár SE; Segesd SE–Marcali VFC; Csurgói TK–Balatonkeresztúr SK; Balatonlelle SE–Tabi VSC. Vasárnap: Juta SE–AC Nagybajom. A Segesd Somogysárd SE szabadnapos lesz.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Nikolics Vukan (Nagyatád) 19 gól, 2. Kuti Richárd (Somogysárd) 17 gól, 3. Bradics Tamás (Marcali) 11 gól, 4. Dekanics Márk (Nagyatád) 10 gól, 5–11. (holtversenyben) Ellis Samuel Ato (Somogysárd), Hegedűs Gyula (Balatonlelle), Holoda Martin (Csurgó), Jerkovics Marko (Nagyatád), Orsós Viktor Márk (Kadarkút), Iván (Dániel (Toponár) és Szalai Norbert (Juta) 9–9 gól.









A bajnokság állása



1. Balatonlelle 18 13 4 1 58–15 43 2. Nagyatád 18 12 5 1 54–15 39 3. Nagybajom 18 11 3 4 40–20 36 4. Kadarkút 18 11 3 4 41–33 36 5. Somogysárd 19 11 2 6 54–33 35 6. B. Vasas 17 8 2 7 28–23 26 7. B.keresztúr 18 7 2 9 34–30 23 8. Marcali 19 7 2 10 31–36 23 9. Juta 17 7 1 9 24–34 22 10. Csurgó 19 6 3 10 30–34 21 11. Tab 18 4 2 12 18–46 14 12. Toponár 19 2 3 14 15–57 9 13. Segesd 18 2 2 14 12–63 8

Böjte



Patrik





Neubauer Martin





Edző: Kenéz Szabolcs





Posza Zsolt László





Horváth Balázs





A forduló mérkőzése (várható kezdőcsapatok)





Babai Gábor





Weimann Richárd





Decsi Richárd





Kolumbán Ervin





Dömötör Dominik





Kiss



Konrád





Márton András





Vető



Ákos





Gergulás Ferenc





Kelemen Kevin





Miskovics Péter





Androsics András





Körmendy Kevin





Edző: Horváth Péter





Laczkó Dávid





Balogh Botond





Ács-Gergely Gábor





Pap-Tibol Márk





AC Nagybajom





Balatonlelle SE





Nagybajom – szombat 17 óra