Röplabda 14 órája

Előny a házigazda Pénzügyőrnél

Pénteken este Budapesten elrajtolt a férfi röplabda bajnoki döntő. Tavalyhoz hasonlóan most is a Fino-Kaposvár és a Bp. Pénzügyőr SE verekedte be magát a fináléba, s ezúttal is az első ütközetet a házigazda fővárosiak nyerték.

Fenyő Gábor Fenyő Gábor

A bajnoki alapszakaszban egyedül csak a Fino tudta legyőzni hatalmas csatában, öt játszmás mérkőzésen a Pénzügyőrt még tavaly októberber a Kaposvár Arénában. Az idei januári fővárosi visszavágó 3–1 arányú hazai sikerrel zárult úgy, hogy a nyitó játszmát a vendég kaposváriak húzták be, és sérülés miatt nem léphetett pályára a bosnyák ütőgép Marko Milovanovics. Az idei döntő első felvonását viszont a 210 cm-re nyúlt marokkói Hamza Ouyachi volt kénytelen kihagyni, akit ugyan neveztek, de végig a cserepadon üldögélt melegítőben. A nyitó játszmát a vendég Fino-Kaposvár együttese kezdte jobban, de gyorsan átvette a vezetést a házigazda Bp. Épkar-Pénzügyőr SE csapata, s kis idő elteltével már hat pontnyira (11–5) hízott az előnyük. Az első játszma azzal ment el, hogy a vendég somogyiak megpróbáltak faragni tetemes hátrányukon, a szett hajrájában azonban elfogyott a szufla. A folytatásban aztán szerepet cserélt egymással a két küzdő fél. Hosszú és látványos labdamenetek követték egymást, amelyből rendre mi kerültünk ki győztesen. Most a hazaiak mestere, Jókay Zoltán kérte ki mindkét idejét, de nem tudták megállítani a lendületbe jött kaposvári társulatot, amelynek mind a mezőnymunkája, mind pedig a nyitásfogadása látványosan feljavult. A harmadik felvonás előtt újabb szerepcsere következett: ahelyett, hogy a kaposváriak folytatták volna az előző játszmában látott pazar játékukat, érthetetlenül látványosan összeomlottak. A Pénzügyőr mondhatni tetszés szerint érte el újabb és újabb pontjait. A negyedik, utolsó játékrész is kaposvári szempontból felért egy rémálommal. Egyértelműen a Pénzügyőr volt az úr a pályán, ők diktálták a tempót. Hogy ebben a szettben végül csak nyolc pont különbséggel maradt alul a Ruben Wolochin, Demeter András György edződuó vezényelte kaposvári egylet, annak az volt az oka, hogy 24–12-nél egymás után öt játszma- és és egyben mérkőzéslabdát is hárított remek blokkokkal a Fino, ez azonban csak amolyan szépségtapasz volt. A címvédő Bp. Épkar-Pénzügyőr SE csapatának kezdő játékosai közül négyen is megfordultak korábban Kaposváron. A legeredményesebb Kovács Zoltán volt több mint 20 pontjával, amihez Rása Alex és Dávid Csanád még hozzátett egyaránt 12–12 pontot, Magyar Bálintra pedig a karmester szerepét osztották. S ami külön érdekesség: egyik csapat cserejátékosai sem tudtak pontot szerezni... Folytatás április 26-án, azaz a jövő héten kedden 17.30 órakor a Kaposvár Arénában. Van bőven mit átbeszélni és feldolgozni, hogy a hazai párharcot sikerrel vegyük majd. Bp. Épkar-Pénzügyőr SE–Fino-Kaposvár 3–1 (17, –19, 12, 17) Budapest, Pénzügyőr Kőér utcai sportcsarnoka, 300 néző. Vezette: Ujházi, Mezőffy. Bp. Épkar-Pénzügyőr SE: Magyar B. (–), Dávid Cs. (12), Rása (12), Kovács Z. (21), Kiss D. (14), Pedro (9). Csere: Feliciano (liberó), Szabó V. (–), Soares (–), Gacs (–), Tordai (–). Vezetőedző: Jókay Zoltán. Edző: Gazsi Péter. Fino-Kaposvár: Garchet (1), Hubicska (8), Vasquez (6), Milovanovics (10), Bögöly (14), San­doval (7). Csere: Bozóki (liberó),Radovics (–), El Azhari (–), Kiss M. (–), Iván B. (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György. A mérkőzés alakulása. 1. játszma: 4–5, 11–5, 13–10, 15–11, 20–14, 25–17 (22 perc). 2. játszma: 1–5, 6–10, 11–15, 17–20, 19–25 (27 perc). 3. játszma: 5–2, 10–6, 15–9, 20–11, 25–12 (22 perc). 4. játszma: 5–4, 10–6, 15–8, 20–10, 24–12, 25–17 (24 perc). A bronzmérkőzésen: Greenplan-Vegyész RC Kazincbarcika–Bp. MAFC-BME 3–1 (–25, 20, 23, 20)

