Két csalódott egyesület feszült egymásnak csütörtök este a Bitskey Aladár Uszodában, hiszen a hazai csapat, a Tigra-ZF-Eger, illetve vendégek gárda, a Kaposvári VK is a legjobb nyolcba vágyott az alapszakaszt követően. Ez egyik félnek sem sikerült, így ebből a helyzetből azzal hozhatják ki a legtöbbet, ha megszerzik a kilencedik helyet. Az első lépést már mind a két klub megtette ennek irányában, hiszen az egriek a Miskolc, míg a kaposváriak az UVSE legyőzése után már csak egy lépésre vannak ettől. Pontosabban kettőre (rosszabb esetben háromra), hiszen a hét pontig tartó párharc az alapszakaszban elért egy-egy siker után három-háromról indult csütörtök este az egriek otthonában.

A hazaiak próbálták kihasználni, hogy saját közönségük előtt pólózhatnak, Baksa Benedek révén ráadásul már az első támadásukat gólra váltottak. A másik kapu előtt azonban nem tétlenkedtek a kaposváriak Kacper Langiewicz centerből egyenlített, majd ifjabb Berta József találatával fordítottak a vendégek. Az örömük viszont nem tarthatott sokáig, ugyanis ugyanezt a bravúrt az Eger is véghezvitte még a negyed vége előtt. A második felvonást egy Rádli-góllal kezdte a hazai gárda, a kaposváriak viszont csak egy tizenegy perces gólcsend után tudtak erre válaszolni Mijic Dávid révén. A következő KVK találatra viszont már nem kellett ennyit várni, egy perc múlva Kakstedter Bendegúz harcolt ki büntetőt, melyet Horváth Ákos értékesített, így felzárkózott döntetlenre a somogyi egylet. A vezetést viszont nem tudta átvenni, az Eger viszont igen, Sári András emberelőnyből esett találatával.

A fordulást követően ismét egyenlített a KVK, amely egy újabb Kacper Langiewicz centergóllal átvette a vezetést. A fordulatok viszont nem hiányoztak, az Eger újra magához ragadta az előnyt, de Aleksa Petrovski góljának köszönhetően hét-hetes döntetlennel vágtak neki az utolsó negyednek a felek. Az izgalmak csak fokozódtak erre a játékrészre, amely újra egy egri találattal kezdődött. Ifjabb Berta József viszont fél perc leforgása alatt duplázott, így újra a KVK került közel a sikerhez. Csoma Kristóf pedig gondoskodott arról, hogy a történelmi győzelem ne csak karnyújtásnyira legyen, hanem el is érjék azt a kaposváriak, hiszen egy perccel a találkozó vége előtt védte Rádli Rajmund ötméteresét.

A jubileumi szezonját vívó Kaposvári VK így újabb történelmi sikert aratott, ugyanis először vette be az egri várat.

Tigra-ZF-Eger–Kaposvári VK 8–9 (3–2, 2–2, 2–3, 1–2)

Eger, Bistkey Aladár Uszoda, 260 néző. Vezette: Kollár Gy., Petik A.

Tigra-ZF-Eger: Krémer – Rádli (3), Kovács G. (1), Szalai, Baksa (2), Murisic, Sántavy. Csere: Gólya (1), Sári A. (1), Biros S., Lőrincz B., Hajdu, Lőrincz Á. Szakmai igazgató: Biros Péter.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski (1), Langiewicz (2), ifj. Berta J. (3), Dobos D., Mijic (1), Vindisch. Csere: Kakstedter, Jajcinovic (1), Juhász-Szelei, Varga B., Horváth Á. (1). Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 6/2, illetve 9/1.

Gól ötméteresből: 2/1, illetve 1/1.

Kiállítva, végleg cserével: Baksa (32. p.).

Kipontozódott: Sántavy (14. p.), illetve Petrovski (26. p.).

A hét pontig tartó párharc állása: 6–3 a Kaposvári VK javára.