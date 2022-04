A Béka-tó és környékén rendezett humoros megmérettetésre vevők voltak a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület tagjai is. Fémből készült célokat is kihelyeztek a szervezők, s ha a nyílvessző nem a találati zónába csapódott bele, akkor az eltörött… De a remek hangulat és a jó társaság mindenért kárpótolta a több mint 200 indulót, akik reggel kecskesajtkrémet kóstoltak, a verseny után pedig sült kolbászt kaptak. A kiliti egyesület versenyzői kilenc éremmel, közte hat arannyal tértek haza Lajoskomáromból. A Zala megyei Tekenyén is képviseltették magukat a húsvéti íjászversenyen. Kertész-Balázs Katalin harmadik lett a felnőtt tradis hölgyek mezőnyében, ugyanebben a kategóriában a felnőtt férfiaknál Knipli Attila a 6. helyen végzett.



EREDMÉNYEK (Lajoskomárom, tréfás örömíjászverseny): Tradicionális, minifiúk: 1. Kóti Mátyás, vadászreflex, gyerek, fiúk: 1. Kóti Máté Károly, …3. Arnold Milán. Barebow, ifi, fiúk: 1. Kóti Dávid, vadászreflex, ifi, fiúk: ...2. ifjabb Tóth Tamás. Barebow, felnőtt, nők: 1. Szántó Tamara, barebow, felnőtt, férfiak: 1. Rózsa Patrik, 2. Édes Gábor, longbow, felnőtt, férfiak: 1. Szántó Tamás. Gamos Adrienn





Fotó: MW