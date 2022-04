Az 1. MCM-Diamant RÖAK Kaposvár női együttese és a RÖAK-Fino Kaposvár férficsapata is – előbbi szombaton a fővárosban, utóbbi pedig vasárnap Dágon – alulmaradt a mérkőzésein.

U21, NŐK Három játszmát ugyan behúzott, mégis győztes mérkőzés nélkül maradt Budapesten a Hanusz Réka vezette 1. MCM-Diamant RÖAK I. osztályú U21-es leány csapata.

Eredmények: Szent Benedek Röplabda Akadémia, Balatonfüred–1. MCM-Diamant RÖAK Kaposvár 3–1 (–23, 7, 12, 20); Bp. Kispest SE–1. MCM-Diamant RÖAK Kaposvár 3–2 (17, –16, 20, –24, 8); Jászberényi RK–1. MCM-Diamant RÖAK Kaposvár 3–0 (12, 19, 19).

Az 1. MCM-Diamant RÖAK Kaposvár I. osztályú U21-es női csapata: Pavlovics Tímea (csapatkapitány), Őszi Janka, Tóth Sára, Károly Kata, Imreh Dorka, Gombos Mirella, Honfi Katalin Mária, Herbai Kata (liberó), az edzőjük Hanusz Réka.

U21, FÉRFIAK Enyhén szólva túlzás lenne azt írni, hogy jól kezdte a mérkőzéssorozatot a Demeter András György irányította RÖAK-Fino Kaposvár I. osztályú U21-es férfitársulata Dágon, amelyben a nagy keret két játékosa, Iván Bence és a saját nevelésű Fenyvesi Barnabás is szerepelt. A Vegyész RC Kazincbarcika elleni első találkozójuk egy perc híján 80 percig tartott; az első és az utolsó, harmadik játszmában csak hosszabbításban, egyaránt 29–27 arányban nyert a Vegyész, a második felvonást pedig 25–23-ra húzták be.

Rögtön ezután, vagyis pihenő nélkül játszották a Bp. Pénzügyőr SE elleni találkozót. A másfél órán át tartó mérkőzésen a nyitó játszmát a kaposváriak nyerték nagy csatában némi ráadás után, a többi három szettet viszont magabiztosan húzta be a komplett kerettel érkező Pénzügyőr.

Ezzel nagyjából el is dőlt, hogy a Vegyész RC Kazincbarcika és a Bp. Pénzügyőr SE csatlakozhat majd az U21-es hatos döntő mezőnyéhez, míg a házigazda Dág KSE és a RÖAK-Fino Kaposvár (amely vasárnap este lapzártakor az utolsó mérkőzésen találkozott egymással) osztozik a bajnokság hetedik és nyolcadik helyén.

Eredmények: Vegyész RC Kazincbarcika–RÖAK-Fino Kaposvár 3–0 (27, 23, 27); Bp. Pénzügyőr SE–RÖAK-Fino Kaposvár 3–1 (–24, 16, 13, 18).

A RÖAK-Fino Kaposvár I. osztályú U21-es férficsapata: Iván Bence (csapatkapitány), Fenyvesi Barnabás, Székely Márton, Tóth Gábor, Fógel Dávid József, Garami Péter, Fazekas Bence, Laczó Bálint, Visnyei Szabolcs, Eördögh Bálint (liberó), az edzőjük Demeter András György.

A Miskolcon rendezett hely­osztón a Bp. Rákosmente csapata – a soraiban a Kaposvárról indult Fenyő Balázzsal és Tóth Mátéval – szerezte meg a kilencedik helyet, miután mindhárom ellenfelét (előbb a Bp. MAFC-BME, majd a Debreceni EAC, végül pedig a házigazda MEAFC-Miskolc csapatát) magabiztosan 3–0 arányban legyőzte. Fenyő Gábor



A csapatkapitány, Iván Bence többet és jobbat várt a dági fellépéstől

Fotó: Muzslay Péter