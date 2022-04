Remek idegenbeli mérleggel érkezett Nagykanizsára a Kaposvári Rákóczi FC, hiszen a somogyiak már nyolc meccse nem kaptak ki otthonuktól távol, ráadásul a legutóbbi három összecsapáson mindhárom pontot el is vitték aktuális vendéglátójuktól. Pogacsics Krisztiánék célja ezúttal sem volt más, ezenfelül a hazaiak eltiltásokkal és sérülésekkel is bajlódtak, ami ugyancsak a vendégeknek kedvezett. Ennek ellenére egy nagy hiba után a nagykanizsaiak kerültek előnybe, ugyanis János Norbert nagyjából harminc méteres átlövését pont középre, Török Milán elé öklözte ki Pogacsics Krisztián. A támadó lecsapott a labdára a tizenhatos vonalánál, majd kettőt tolt rajta, s kapus mellett a jobb alsóba gurított. A bekapott gól megtörte a Rákóczi kezdeti lendületét, ezt pedig próbálta meglovagolni a Nagykanizsa, amely több ígéretes, tetszetős támadást is vezetett. A Kaposvár azonban pár perc után újra magára talált, s elkezdte az építkezést az egyenlítésért. Ez a folyamat bár sokszor megakadt, de még a szünet előtt végbement, ráadásul egy igen szép támadás végén egalizáltak a zöld-fehérek: egy bedobás után a bal szélre kihúzódó Ekker Milán passzolt Mayer Milánhoz, aki sarokkal tette a labdát a tizenhatoson belülre betörő Pintér Norbert elé, a támadó pedig nyolc méterről, kissé balról gurított a bal alsó sarokba. Még a szünetig akár egy bravúros fordítás is bemutathattak volna a vendégek, de Mayer Milán fejese kevéssel kerülte el a jobb alsót.

A második félidőben még egyértelműbb volt a Rákóczi fölénye, de hiába volt sokkal többet a vendégeknél a labda, nem tudtak igazán nagy gólszerzési lehetőséget kialakítani. A hazaiak bár teljesen súlytalannak tűntek, de egy pontrúgás kis híján újra magukhoz ragadták az előnyt, azonban Kószás Krisztián estében, két méterről fölé vágta a labdát. Ez a helyzet arra késztette a vendégeket, hogy kapcsoljanak magasabb ritmusba, s a csereként beálló Kondor Kristóf gyorsan össze is hozott egy tizenegyest, miután Simon Botond húzta őt vissza. A büntetőt Mayer Milán ezúttal is magabiztos lábbal értékesítette, majd új mérkőzés kezdődött. A tizenegyes után ugyanis a hazaiak váltottak ritmust, s a hátralévő időben Pogacsics Krisztián bravúrja is kellett ahhoz, hogy maradjon a somogyi előny, a kapus ugyanis hatalmas bravúrral szedte ki a bal felsőből Kollár Péter lövését. Ezzel helyrehozta az első gólnál elkövetett hibáját, s hozzásegítette csapatát ahhoz, hogy sorozatban a negyedik idegenbeli meccsét is megnyerje.

FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC 1–2 (1–1)

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 250 néző. V.: Juhász B. (Halmai, Turi).

FC Nagykanizsa: Borsi – Bagó, Pál D., Kovács Gy., Simon B. (Varga D., a 80. percben) – Józsa (Farkas R., a 80. percben), Kószás – János N. (Kollár, a 68. percben), Szabó P., Lőrincz – Török M. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Borbély Á., Harsányi, Lakatos G., Böndi – Kálmán Sz. (Kondor, a 69. percben) – Pintér N. (Czuczi, a 91. percben), Grabarics, Mayer M., Bíró D. (Vladul, a szünetben) – Ekker (Orsós T., a 80. percben). Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerzők: Török M. (a 10. percben), illetve Pintér N. (a 34. percben), Mayer M. (a 79. percben – 11-esből).

Sárga lap: Kovács Gy., (a 90. percben), illetve Grabarics (a 66. percben), Borbély Á. (a 73. percben), Harsányi (a 86. percben), Pintér N (a 91. percben).