A folytatásban is – mindkét palánk alatt – rengeteg hiba csúszott a somogyiak játékába; Martin például a 15. percben szerezte első kosarát, pedig előtte is volt rá bőven lehetősége. A triplák sem mentek: hat kísérletből egy sem ért célt. Plézer törte meg a rossz sorozatot, de Alston rögtön egy duplával válaszolt. Keller Iván kétszer is beköszönt kintről, mely után már közte 22 volt. Az első félidőben szerzett 36 egység annyira nem volt rossz a házigazdától, viszont az ötvenöt kapott nagyon sok.

A fordulás után is tartotta fórját a Szedeák, hiába próbáltat meg mindent Martinék, egyszerűen nem tudták elkapni azt a bizonyos fonalat. A nézők is ráéreztek, segítségre van szüksége a csapatuknak és fergeteges buzdításba kezdtek. Krnjajski talált be távolról és a lehető legjobbkor jött Diggs három értékesített büntetője, hiszen újra látótávolságba kerültek a szegediek. Hendlein távolijával lépett újra tízen belülre a Kaposvár, ám Persons deszkás trojkája zárta le a harmadik etapot.

Foggal, körömmel küzdöttek a hazaiak, de mindig becsúszott egy-egy hiba, ami megakasztotta a felzárkózást. Nagy rohanásba kezdett a vendéglátó, mely mindent egy lapra tett fel, ám a sok elrontott dobás és a védekezésben elkövetett figyelmetlenségek miatt nem tudott tovább faragni hátrányán, ráadásul Wayne Martin kipontozódott. Két perccel a vége előtt aztán X. Ford egy 2+1-es akcióval visszahozta a reményeket, T. J. Price ziccere után már csak öt volt közte. Ennél közelebb azonban már nem jutott a Kaposvári KK ellenfeléhez, sőt..., így egy nagyon fontos meccset veszített el, ráadásul hazai pályán.

Kaposvári KK–Naturtex-SZTE-Szedeák 88–96 (16–28, 19–27, 26–19, 26–22)

Kaposvár Aréna. V.: Praksch, Nagy V., Fodor A.

Kaposvári KK: Hilliard (15), Plézer (3/3), Price (18/3), Hendlein (7/3), Martin (15). Csere: X. Ford (14), Diggs (6/3), Csorvási (2), Krnjajski (7/3). Vezetőedző Nikola Lazics. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Persons (14/9), Cook (19/6), Szatmári Zs. (-), Bognár K. (12/3), Alston (30/3). Csere: Davis (11/3), Keller I. (6/6), Polányi K. (4), Filipovics (-), Mayer A. (-), Kerpel-Fronius B. (-). Vezetőedző: Simándi Árpád. Edző: Kiss Zsolt.

Kipontozódott: Martin a 38. percben.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 2–5, 4. perc: 2–12, 7. perc: 10–22, 10. perc: 16–28, 12. perc: 18–28, 15. perc: 24–35, 18. perc: 29–42, 19. perc: 29–51, 22. perc: 39–60, 26. perc: 46–66, 28. perc: 57–69, 30. perc: 62–74, 32.l perc: 64–79, 34. perc: 68–81, 36. perc: 73–83, 38. perc: 81–88, 40. perc: 88–96.