Bravúros siker volt, hisz ez siófokiak elleni volt a szegediek negyvenötödik bajnokija az új stadionjukban, ahol még egyszer sem fordult elő, hogy két gólt lőnek és pont nélkül maradnak! A győzelem értékét tovább növeli, hogy ebben a szezonban kettőnél eddig nem kaptak többet a Fórumban, hármat – illetve többet – tavaly februárban rúgott nekik a Debrecen, azóta huszonkét találkozót játszottak ott és ezeken csak háromszor kaptak ki!

Domján Attila együttesére nem jellemzőek ezek az idegenbeli „gólzáporos” meccsek, hisz a korábbi tizenhaton mindössze kilencig jutottak, Szegeden kilencven perc alatt összehozták ennek a harmadát, amiben Horváth Péternek és Balogh Benitónak elévülhetetlen érdemei voltak. Az elsőnél Temesvári rövid hazaadására csapott le Horváth, aki elhúzta a labdát Molnár kapus mellett, mielőtt a hálóba passzolt volna. A másodiknál Balogh harcolt ki büntetőt Kováccsal szemben, amit Horváth értékesített magabiztosan, majd Eördögh passza után Balogh tette fel a pontot az i-re egy remek tekeréssel, 18 méterről. Ez utóbbi – Horváth Milánnal szemben megítélt, Horváth Krisztofer által értékesített büntető miatt – nagyon fontos volt a végeredmény szempontjából, mely előtt Szakály Kováccsal szembeni labdaszerzése, majd Horváth labdakihozatal is kellett a találathoz. A végén nyomtak a Darut is becserélő házigazdák, ám csak szépíteni tudtak, azt is a rendes játékidő letelte után, akik ezzel a vereséggel le is csúsztak a dobogóról.

Horváth Péter már hat gólos a szezonban, legutóbbi dupláját tavaly februárban szerezte a DEAC ellen, az volt a siófokiak utolsó olyan idegenbeli bajnokija, melyen elérték a hármat. Balogh legutóbb tizeneggyel zárt viszont ebben a szezonban ez volt neki az eső, ami meglehetősen mutatósra sikerült. Remélhetőleg ez a szegedi találkozó mindkettőjüknek lendületet ad a hátralévő öt fordulóra, mert tartogathat még meglepetéseket a végjáték! A balatoniak öt ponttal vannak lemaradva a negyedik Szegedtől, mely a következő fordulóban Kecskemétre utazik, míg a balatoniak a tavasz leggyengébb teljesítményével előrukkoló Dorogot fogadják.

– Az elején könnyű gólt adtunk az ellenfélnek – értékelt Andorka Péter, a Szeged-Csanád GA megbízott edzője. - A srácok küzdöttek, volt ajtó-ablak helyzetünk az egyenlítéshez, de kihagytuk. A megszokottnál több egyéni hibát követtünk el, de az utolsó percig nem adtuk fel, ezt pedig értékelték is a szurkolóink.

– Már régen elértük a célunkat, így nyugodtan futballozhatunk, nem volt veszítenivalónk, a Szegednek viszont annál inkább – tette hozzá Domján Attila, a BFC Siófok trénere. - Szép gólokat szereztünk, ilyen szituációkra is készültünk. Az utolsó húsz percben komoly nyomás volt rajtunk, de hősiesen védekeztünk.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia – BFC Siófok 2-3 (1-2)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1500 néző. Vezette: Kovács I. (Bertalan, Nagy V.)

Szeged: Molnár F. - Ódor, Vári (Dobos 76.p), Temesvári, Pejovic – Bencze (Kórodi 66.p), Kovács M., Farkas A., Csoboth – Gajdos (Daru 76.p), Horváth K. Megbízott edző: Andorka Péter, Bekim Kapic.

Siófok: Hutvágner – Polényi, Horváth M., Varga B., Deutsch B. (Jagodics B. 70.p) – Varjas Z., Szakály A. (Medgyesi 83.p) - Balogh B. (Krausz 76.p), Eördögh, Kiss B. (Elek 70.p) - Horváth P. Edző: Domján Attila.

Gólszerzők: Horváth P. 3., 16. (a másodikat 11-esből), Horváth K. 24. (11-esből), Balogh B. 58., Temesvári 91. perc.