A folytatásban is hibát hibára halmozott a barcikai együttes. A házigazda kaposváriak az első kilenc pontjukból nyolcat a Vegyész rontásainak köszönhettek. Aztán a lelátóra terelődött a figyelem. A Fino kubai légiósát, Sandoval Rojas José Antoniót állítólag már pénteken Kazincbarcikán megtalálták a borsodi szurkolók – ezúttal is népes és hangos csapat kísérte el a csapatot a somogyi megyeszékhelyre –, s a rendezők hogy meggátolják a nagyobb bajt, a leginkább magukból kivetkőzött és üvöltöző drukkereket kitessékelték az arénából. Ebben a felvonásban Sandoval külön ütőpárbajt vívott a az előző szett végén csereként érkezett egykori sokszoros válogatott Szabó Dáviddal. Kettőjük csatája a szerzett pontok alapján döntetlen lett (6–6), azonban ez a játszma is a nagyot hajrázó hazaiaké lett.

Már ünnepelt a lelátó népe, ám a Barcika nem adta magát: a második játékrészben végig náluk volt az előny. 22–22-nél sikerült befognunk őket, ezután azonban már csak a vendégek tudtak pontokat szerezni. Sőt, a negyedik játékrészben is sokáig nekik állt a zászló, miközben két játékosuk is megsérült. Előbb a dél-amerikai Rodrigo Moraes, majd a válogatott Blázsovics Péter dőlt ki rövid időre, de mindketten a pályán maradtak, s folytatták a játékot. Csak a szett második felében tudott fordítani az utolsó erőtartalékait mozgósító, hatalmas elánnal küzdő kaposvári társulat, amely végül 116 percnyi ádáz csata után tett pontot a mérkőzés végére. Ezúttal nem Hubicska Patrik, hanem Sandoval jegyezte a Fino utolsó pontját: rosszul ért a labdához – valójában könyökkel továbbította a játékszert –, ami aztán igencsak meglepte a Vegyész játékosait.

Bár a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika nyert több játszmát a bajnoki elődöntőben – négyet is begyűjtöttek Kaposváron, mi viszont (nyert) szett nélkül maradtunk Barcikán –, a párharcot mégis a Fino-Kaposvár nyerte, s így tavalyhoz hasonlóan ismét bajnoki döntőt játszhat.

Fino-Kaposvár–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3–1 (17, 23, –22, 23)

Kaposvár Aréna, 650 néző. Vezette: Adler, Mezőffy.

Fino-Kaposvár: Garchet (–), Hubicska (13), Ouyachi (3), Milovanovics (16), Bögöly (12), Sandoval (14). Csere: Bozóki (liberó), Vasquez (3), Radovics (1), Kiss M. (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Páez (1), Ciupa (13), Juhász P. (5), Bibók (–), Blázsovics (15), Moraes (3). Csere: Dudás T. (liberó), Szabó D. (20), Csizmadia (–), Árva (–). Vezetőedző: Toronyai Miklós.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–4, 7–4, 10–8, 10–10, 12–12, 15–12, 20–17, 25–17 (25 perc).

2. játszma: 4–5, 10–8, 14–10, 14–14, 19–20, 21–20, 23–22, 25–23 (28 perc).

3. játszma: 4–5, 7–10, 11–15, 17–20, 22–22, 22–25 (29 perc).

4. játszma: 4–2, 4–5, 9–10, 11–11, 13–15, 15–15, 16–18, 20–19, 22–22, 24–22, 25–23 (34 perc).

A másik elődöntőben két fővárosi csapat, a bajnoki címvédő és háromszoros Magyar Kupa-győztes Épkar-Pénzügyőr SE és a korábbi négyszeres bajnoki bronzérmes MAFC-BME csatázik egymással. A mindent eldöntő ötödik, utolsó mérkőzést a Bp. Épkar-Pénzügyőr SE Kőér utcai sportcsarnokában játsszák hétfőn este.