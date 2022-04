A nyitó játszma elején még a házigazda Fino-Kaposvár vezetett – ezúttal is hiányzott a sérüléssel bajlódó marokkói center, Hamza Ouyachi –, utána viszont már csak a vendég Pénzügyőr...

A házigazda kaposváriak többször is felzárkóztak egy pontnyira – sőt, még egyenlíteni is tudtak (16–16) –, ám ez fel is emésztette az erejüket.

A folytatásban a Pénzügyőr kezdett jobban. A játszma nagy részében a Fino alakulatánál volt az előny, a második játékrész végén mégis a vendég fővárosiak örülhettek. Bögöly Gábor és Hubicska Patrik szorgosan termelte a pontokat, a kubai légiós Sandoval Rojas José Antonio is kivette a részét a pontgyártásból, a csapatkapitány, a liberó szerepkörében ténykedő Bozóki Bence pedig fáradhatatlanul gyűjtötte össze a labdákat. A kaposváriaknak két játszmalabdájuk is volt, amikor jött a Pénzügyőr brazil légiósa, a klubvilágbajnoki címmel büszkélked(het)ő Pedro, és pontot tett a második felvonás végére.

A harmadik, utolsó játékrészben végig a Pénzügyőr egylete diktálta a tempót; a Fino-Kaposvár csak próbált kapaszkodni ellenfele után. Jellemtő módon a 93 percig tartó összecsapás végére egy kaposvári hiba tett pontot: Sandoval nyitása landolt a térfelet elválasztó hálóban...

Amiben különösen a Fino fölé nőtt a Pénzügyőr, az a jó blokkok. A vendég fővárosiak kerek tízet szereztek, nekünk ellenben csak két hatásos sáncunk volt. Folytatás szombaton 19 órakor a Pénzügyőr Kőér utcai sportcsarnokában. Ha ezt a meccset is behúzzák, akkor a Pénzügyőr megnyerte a bajnokságot.



Fino-Kaposvár–Bp. Épkar-Pénzügyőr SE 0–3 (–22, –25, –22)

Kaposvár Aréna, 850 néző. Vezette: Halász T., Bátai-Katona.

Fino-Kaposvár: Garchet (1), Hubicska (8), Vasquez (3), Milovanovics (11), Bögöly (16), San­doval (10). Csere: Bozóki (liberó),Radovics (–), El Azhari (–), Kiss M. (–), Iván B. (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György.

Bp. Épkar-Pénzügyőr SE: Magyar B. (2), Dávid Cs. (8), Rása (7), Kovács Z. (14), Kiss D. (9), Pedro (9). Csere: Feliciano (liberó), Gacs (1), Szabó V. (–), Soares (–). Vezetőedző: Jókay Zoltán. Edző: Gazsi Péter.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–5, 6–6, 6–9, 8–10, 10–13, 12–15, 16–16, 16–19, 17–20, 19–20, 21–23, 22–25 (29 perc).

2. játszma: 2–3, 5–3, 5–6, 8–7, 10–8. 12–12, 15–14, 20–18, 21–20, 23–23, 24–23, 25–24, 25–27 (34 perc).

3. játszma: 5–5, 10–10, 12–12, 12–15, 15–15, 18–20, 22–25 (30 perc).

A bronzmérkőzésen:

Bp. MAFC-BME–Greenplan-Vegyész RC Kazincbarcika 2–3 (–18, –15, 18, 23, –11)

Az állás: 2–0 a Barcikának. Folytatás csütörtökön 19 órakor Kazincbarcikán.



Harminc éve tőrténelmet írtak

A férfi röplabda bajnoki döntő második kaposvári felvonása előtt köszöntötték a 30 évvel ezelőtt, egészen pontosan 1992 április 19-én bajnoki címet szerzett, s ezzel somogyi sporttörténelmet írt kaposvári röplabdázókat. Az aranycsapat – 1992-ben dupláztunk, lévén a Magyar Kupát is elhódítottuk – akkori játékosai és szakvezetői emléktárgyat vehettek át Szita Károlytól, Kaposvár polgármesterétől.

A döntő öt meccses volt, s Kaposváron zárult. A legutolsó pontot az akkori cs,k., Demeter György jegyezte egy remek blokk után.

A Kaposvári Somogy SC első bajnok és Magyar Kupa-győztes csapata: Demeter György (csapatkapitány), Mészáros Péter, Kántor Sándor, Pásztor Attila, Czotter Csaba, Radó Gyula, Stefik Csaba, Vörös Károly, Ricardas Luksys (litván), Nicolae Burus (román).

A szakmai stáb: Tárnai Zoltán klubelnök, idősebb Laszczik Iván vezetőedző, Gelle József szakosztályvezető és masszőr, Sipos Attila technikai vezető, Kisiván István elnökségi tag.

A résztvevők és a szurkolók egy perces néma főhajtással emlékeztek meg időközben elhunyt csapattársukról, Stefik Csabáról.

Fenyő Gábor