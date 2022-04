Röplabda 2 órája

Ismét bajnok a Pénzügyőr, ezüstérmes a Fino-Kaposvár

Egyetlen esélye maradt a Fino-Kaposvárnak ahhoz, hogy életben tartsa aranyálmait; ha szombaton este be tudják húzni a döntő harmadik meccsét Budapesten a Kőér utcai Pénzügyőr-sportcsarnokban. Volt is rá remény, de 1–1-nél megsérült az amúgy így is a mezőny legponterősebb játékosa, a bosnyák ütőgép Marko Milovanovics.

Fenyő Gábor Fenyő Gábor

A nyitó játszmát végig vezetve magabiztosan nyerte a bajnoki címvédő és kupagyőztes házigazda Bp. Épkar-Pénzügyőr SE alakulata. A folytatásban aztán a Fino-Kaposvár – amelyből a döntő többi mérkőzéséhez hasonlóan most is hiányzott a marokkói center, Hamza Ouyachi – átvette át a mérkőzés irányítását. A második játékrész főszereplője egyértelműen a bosnyák idegenlégiós Marko Milovanovics volt, aki ekkor hét pontot – közte három ászt – termelt. A Pénzügyőr végig csak kapaszkodott a Fino után, s bár kétszer tudtak egyenlíteni (4–4, majd 17–17), a második után a kaposváriak felőrölték ellenfelük ellenállását (17–23). Háromnegyed órányi küzdelem után minden kezdődhetett elölről, ám a harmadik felvonás legelején megsérült Milovanovics, s ölben vitték le a pályáról. Eleinte még tudtuk tartani a lépést, aztán a házigazdák nagyobb sebességi fokozatba váltottak. Hiába állt vissza a bosnyák légiós, a sérülése láthatóan hátráltatta. A negyedik, utolsó játékrészben is mi kezdtünk jobban, ám idővel átvette a vezetést a Pénzügyőr, s végül ezt a szettet is meggyőző fölénnyel, nyolc pont különbséggel nyerte. A legvégén pályára lépett Majoros Balázs is, s az ő két ászával ért véget a több mint másfél órán át tartó ütközet. A Bp. Épkar-Pénzügyőr SE csapata megvédte bajnoki címét és kupaelsőségét, míg a Fino-Kaposvár együttesének ezüstérem jutott a bajnoki pontvadászatban. Bp. Épkar-Pénzügyőr SE–Fino-Kaposvár 3–1 (16, –19, 17, 17)

Budapest, Pénzügyőr Kőér utcai sportcsarnoka, 450 néző. Vezette: Tillmann, Horváth M. Bp. Épkar-Pénzügyőr SE: Magyar B. (5), Dávid Cs. (16), Rása (9), Kovács Z. (15), Kiss D. (6), Pedro (6). Csere: Feliciano (liberó), Soares (1), Szabó V. (–), Tordai (–), Gacs (1), Majoros (2). Vezetőedző: Jókay Zoltán. Edző: Gazsi Péter.

Fino-Kaposvár: Garchet (1), Hubicska (12), Vasquez (7), Milovanovics (17), Bögöly (4), San­doval (12). Csere: Bozóki (liberó), El Azhari (–), Radovics (–), Kiss M. (–), Iván B. (2). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György. A mérkőzés alakulása. 1. játszma: 5–3, 10–6, 10–8, 15–11, 20–14, 25–16 (21 perc). 2. játszma: 1–4, 4–4, 4–6, 7–10, 13–15, 17–17, 17–23, 19–25 (24 perc). 3. játszma: 0–2, 1–3, 4–3, 5–4, 10–6, 15–10, 20–15, 25–17 (24 perc). 4. játszma: 0–2, 2–5, 4–6, 7–6, 10–8, 15–12, 18–13, 20–14, 25–17 (23 perc). Miután a vendég Bp. MAFC-BME győzni tudott a harmadik találkozón 3–2 (–18, –18, 16, 22, –10) arányban a Greenplan-Vegyész RC Kazincbarcika otthonában, így újra összecsapnak egymással május 2-án, kedden 20 órakor a fővárosban. A bronzpárharc állása 2–1 a Barcikának.

