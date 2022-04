A tavasz leggyengébb együttesét fogadta a BFC Siófok, mely a téli szünet utáni tizenhárom bajnokin egyszer győzött és kilenc gólt szerzett. Erre mondják, hogy országos egyes, ám rászolgáltak az egy pontra a vendégek, sőt talán többre is…Bátran kezdtek, Rácz, Hegedűs lövései után a Horváth Milán Hutvágner duó hozott össze kis híján egy gólt nekik, a vezetést végül Rácz szabadrúgása hozta meg. Tizenhatról, szemben a kapuval óriási gólt ragasztott a jobb felsőbe, Hutvágner meg sem tudott mozdulni. A Szombathelyről igazolt játékosnak ez volt az első találta a szezonban, ami elég mutatósra sikerült, legutóbb 2020 novemberében talált be másodosztályú bajnokin. A balatoniak az első félidőben dinamikában, agresszivitásban alulmúlták önmagukat, érezhető volt, melyik együttesnek fontosabb ezúttal a három pont… Hogy nem érdemtelen volt a bányász előny, azt jól mutatja a tíz szögletük, míg Szakályék egynél tovább nem jutottak.

A fordulás után kétségkívül valamivel jobban iparkodtak, az egyenlítést egy Ráczéhoz hasonló remek találat hozta meg, Jagodics harmincról lőtte ki a bal alsót, mintha zsinóron húzták volt oda a játékszert. A belső védőnek – Ráczal ellentétben - ez már a harmadik gólja volt a szezonban! Ha finoman szólva nem is volt magas színvonalú ez a kilencven perc, ezért a két találatért érdemes volt kilátogatni a Révész utcába! A folytatás azonban elmaradt, hiába az emberelőny, leginkább a szerencsének köszönhetik a házigazdák az egy pontot! Hajdú beadásánál Horváth Roland fejelt kapufát (78.p), a végjátékban megint utóbbi került ziccerbe, az elé kifutó Hutvágner már verve volt, de kísérlete elkerülte a kaput (87.p). A legvégén Keresztes tüntette el gyanús körülmények közt Horváth Pétert a kapu előterében, ám Kovács J. Zoltán szerint az utóbbi magától esett össze, ami nem biztos, hogy így történt. Meg kell jegyezni, hogy a kispadon eltiltások, sérülések miatt mindössze négy hazai mezőnyjátékos ült a kispadon, ami talán a pályán lévőket is „kényelembe ringatta”, másrészt edző szempontból is nehezebb volt „belenyúlni” a mérkőzésbe, amire nagy szükség lett volna, mert többen is gyengébb napot fogtak ki balatoni oldalon.

Domján Attila (BFC Siófok): - Kényelmesen kezdtünk, örülhetünk, hogy csak egy gól hátránnyal mehettünk a szünetre. Játékunk a második félidőre sem javult sokat, egy jól eltalált lövésnek köszönhetjük az egy pontot.

Fenyvesi László (Dorog): - Jól játszottunk, mindent megtettek a játékosok a három pontért, még emberhátrányban is volt a találkozó végén meccslabdánk, de kimaradt. Győzelmet érdemeltünk volna, de meg kellett elégednünk az egy ponttal.

BFC Siófok – Dorogi FC 1–1 (0–1)

Siófok, Városi Stadion, 200 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Huszár Balázs, Király Zsolt).

Siófok: Hutvágner – Polényi, Jagodics B., Horváth M., Deutsch B. – Szakály A., Krausz (Benczenleitner, 82.) – Balogh B. (Medgyesi M., 72.), Eördögh, Kiss B. – Horváth P. Vezetőedző: Domján Attila.

Dorog: Mursits – Nyíri, Dlusztus, Izing (Szerencsi, a szünetben), Papp M. – Keresztes – Oldal (Szedlár, a szünetben, Zabari 90.), Tóth B., Hajdú R. (Barna, 84.), Rácz F. – Szabó L. (Horváth R., 71.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerző: Jagodics B. (50.), ill. Rácz F. (28.)

Kiállítva: Rácz 82. perc.