A lovastornaszakág és a versenyzők is nagy reményekkel érkeztek Kaposvárra, az év első megméretésére. Az idén különösen fontos a tökéletes formaidőzítés, hiszen július végén Kaposvár ad majd otthont a lovastorna-Európa-bajnokságnak junior és fiatal lovastornász kategóriákban.

– A Tavaszi-kupa remek lehetőséget kínált a versenyzők értékelésére a nemzetközi versenyszezon előtt – tájékoztatott Villányi Krisztina, a Lovasakadémia Sport Club edzője. – A tornára tíz egyesület nevezett, és a nemzetközi versenyekre készülő sportolók mind ott voltak a rajtnál.

A Lovasakadémia SC versenyzői is felkészülten várták a megméretést, és szépen teljesítettek a kategóriákban. – Különös öröm a mezőnyben legfiatalabb Péter Ella győzelme a juniorlányok között, és a kaposvári juniorcsapat első helyezése, hiszen a nyári kontinensviadal versenyszámaiban végeztek az élen – tette hozzá a Lovas­akadémia Sport Club trénere. – Ha a további hazai és nemzetközi versenyeken is sikeresen helytállnak, akár mindkét egység képviselheti majd Magyarországot és Kaposvárt a júliusi Európa-bajnokságon.

Aranyérmes: Lovasakadémia SC juniorcsapata (PM Star Lady, 5,735 pont); Péter Ella (juniorlányok – Juventus, 6,323 pont); Kászonyi Luca-Biczó Boglárka (lépés páros 2. – Autómata, 6,575 pont).

Ezüstérmesek: Somogyi Eszter (szeniorlányok – Herceg, 6,449 pont); Lázár Noémi (childrenlányok – Juventus, 5,916 pont), Nagy István (amatőr műlovas 2. korcsoport, 4,860 pont).

Bronzérmes: Szita Eliza (B-kategória – Amira, 6,251 pont). Szebényi Lili (B kategória – Amira, 5,967 pont) a 4., Biczó Boglárka (C kategória, 5,856 pont) pedig az ötödik helyen végzett a Kaposváron rendezett lovastornán. Molnár G.





Fotó: Szita Richárd