Nem volt sima a házigazda Fino-Kaposvár útja a bajnoki elődöntőbe. Az első két találkozón csak ráadás után dőlt el a nyitójátszma sorsa, ráadásul a harmadik meccset a Kaposvár Arénában a Debreceni EAC húzta be. Így aztán megint el kellett utazni Debrecenbe, s bár többen sem tudtak pályára lépni, illetve lázas betegen vállalták a játékot, mégis ez volt talán a legkönnyebb. Bár a kaposváriak gyorsan be szerették volna fejezni a párharcot, ám a debreceni kirándulás akár még a hasznukra is válhat.



Az idei kupaezüstérmes GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika három meccsen döntött az újonc Bp. Kistext SE ellen, vagyis ők három nappal többet pihenhettek. Amúgy is bőven van törleszteni valónk a Magyar Kupa elbukott elődöntője miatt, amikor megragadva az utolsó szalmaszálat a kaposvári visszavágón a Barcika harcolta ki a döntőbe jutást. Bízunk benne, hogy a bajnoki finálé párosítása egészen más lesz majd.



– Akadnak még (kisebb-nagyobb) nyavalyákkal bajlódó játékosaink, de szombaton este a Kaposvár Arénában mindenki hadra fogható lesz – mondta Demeter András György, a Fino-Kaposvár edzője.

A bajnoki elődöntő első összecsapását a Kaposvár Arénában rendezik szombaton 18 órakor. Rá öt napra, április 7-én, csütörtökön 19 órakor Kazincbarcikán folytatódik a párviadal, míg 11-én, hétfőn 18 órakor újra Kaposváron találkoznak egymással a küzdő felek. Ha szükség van negyedik mérkőzésre, akkor az Barcikán lesz 15-én, pénteken szintén 18 órakor. Ha csak az utolsó, ötödik ütközet dönt, akkor a végső csata 18-án, hétfőn 18 órakor lesz a Kaposvár Arénában.



Az elmúlt 30 évben minden alkalommal játszhattunk a döntőbe jutásért, s eddig 25-ször szerepelhettünk a végső fináléban. Reméljük, ez a szám most tovább nő majd. Ne feledjük, hogy Magyarország legeredményesebb röplabda­klubja pontosan három évtizede, az 1991/1992-es idényben ünnepelhette első bajnoki címét és kupaaranyát.

A női elődöntők másfél héttel később, április 12-én, illetve 13-án kezdődnek. Addigra meg is lehetnek a férfi finalisták.



A marokkói Hamza Ouyachi (balról) és Bögöly Gábor szombaton főszereplő lehet

Fotó: Muzslay Péter