Az ország legjobb uszonyos- és búvárúszói versengtek egymással szombaton a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában, amely ezúttal XI 1.MCM-Diamant Kupának adott méltó otthont. A rangos viadalon a házigazda és rendező 1.MCM-Diamant Adorján SE versenyzői kitettek magukért, hiszen összesen 42 érmet tartottak otthon.

– Nem helyezésekben gondolkodtunk, csak annyit vártunk el a válogatott, illetve a válogatotthoz közel álló versenyzőink, hogy szintidőt teljesítsenek a nyári világversenyekre – mondta id. Kovács László, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője.

A tizennégy klub közel kétszáz versenyzőt felvonultató rangos viadal egy megemlékezéssel vette kezdetét, ugyanis a közelmúltban elhunyt Mede Márton, kiváló búvárúszó

– Az egész magyar mezőny képviseltette magát a versenyen, kivéve az Amphora Búvár Klub, hiszen az egyik sportolójuk egy barlangkatasztrófa során elhunyt – tette hozzá id. Kovács László, aki még elmondta, hogy a magyar úszok mellett a hazánkban készülő ukrán versenyzők is rajthoz álltak.

– Két számban versenyeztem, 100 méter felszíni úszáson a célom a jó időeredmény, illetve az volt, hogy bemelegítsek az 1500 méterre, melyen szeretné majd kvalifikálni magam a felnőtt világbajnokságra – mondta Semostyán Róbert, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE úszója. A sportoló nemrég tért haza az olaszországi Ligano városából, ahol a Víz Alatti Tevékenységek Világszövetsége (CMAS) és a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) első közös egyetemi világkupaversenyén vett részt és 800 méter felszíni úszáson bronzérmet szerzett a Pécsi Tudományegyetem indulójaként.

– Nagyon jó verseny volt, igazából az volt a célom, hogy dobogóra állhassak és magas szinten is képviselhessem az egyetememet, ez sikerült is – mondta Semostyán Róbert, aki így jellemezte bronzérmet érő úszását: 400 méterig egy kicsit megbújtam a mezőnyben, majd sikerült odaérnem a dobogó harmadik fokára. Az időnek és az éremnek is örültem.

A magyar csapattal a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári campusán tanuló Hamlin Matthew is elutazott, azonban neki egy kisebb sérülés miatt végül ki kellett hagyni a versenyt, melyre a kaposvári Kovács Zsófia, a CMAS uszonyosúszó szakbizottságának tagja is elkísérte a versenyzőket.





A XI. 1. MCM-Diamant Kupa somogyi dobogós eredményei

50 m uszonyos gyors, férfi. Béka: 1. Nagy Adrián (KÚSE), 2. Dékány Zalán (Adorján). Cápa: 2. Begovácz Péter (Adorján), 3. Lipák Benedek (Adorján). Gyermek: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján). Ifjúsági: 2. Kovencz Áron (Adorján). Szenior, M1: 1. Kovács László (Adorján). Női. Béka: 2. Dékány Elza (Adorján). Cápa: 1. Galambos Dorka Luca (KÚSE), 3. Pilisi Helén (Adorján). Gyermek: 3. Kiss Zsófia (Adorján).

50 m felszíni úszás, férfi. Serdülő: 3. Fehér Erik (Adorján). Lány: 3. Türgyei Dorka (Adorján).

50 m uszonyos pillangó, férfi. Cápa: 2. Begovácz Péter (Adorján), 3. Lipák Benedek (Adorján).

400 m uszonyos gyors, férfi. Felnőtt: 2. Lengyeltóti Bence (Adorján). Női, ifjúsági: 2. Győrffy Lili Anna (Adorján). Felnőtt: 2. Szabó Száva Hargita (Adorján).

100 m felszíni úszás, férfi, gyermek: 2. Varga Bence (Adorján). Felnőtt: 2. Hamlin Matthew (Adorján). Női serdülő: 2. Antalicz Anna (Adorján), 3. Juhász Anna (Adorján).

100 m uszonyos gyors, férfi, béka: 1. Nagy Adrián (KÚSE). Cápa: 1. Begovácz Péter (Adorján), 3. Lipák Benedek (Adorján). Serdülő: 1. Fehér Erik (Adorján). Ifjúsági: 2. Kovencz Áron (Adorján). Felnőtt: 2. Lengyeltóti Bence (Adorján). Női, béka: 1. Dékány Elza (Adorján). Cápa: 1. Galambos Dorka Luca (KÚSE), 3. Pilisi Helén (Adorján). Serdülő: 1. Reizinger Anna (KÚSE, 3. Antalicz Anna (Adorján). Ifjúsági: 2. Győrffy Lili Anna (Adorján).

200 m felszíni úszás, férfi, felnőtt: 1. Hamlin Matthew (Adorján). Női, ifjúsági: 2. Szalafai Karolina (Adorján).

200 m uszonyos gyors, férfi, gyermek: 2. Szabó Albert Zétény (Adorján), 3. Varga Bence (Adorján). Serdülő: 1. Szaka Szabolcs (KÚSE), 3. Fehér Erik (Adorján). Ifjúsági: 2. Kovencz Áron (Adorján). Felnőtt: 1. Lengyeltóti Bence (Adorján). Női, gyermek: 2. Kiss Zsófia (KÚSE). Serdülő: 1. Reizinger Anna (KÚSE), 2. Antalicz Anna (Adorján). Ifjúsági 2: Győrffy Lili Anna (Adorján). Felnőtt: 3. Szabó Száva Hargita (Adorján).

4x50 m uszonyos gyors, férfi, cápa: 1. Adorján A (Begovácz Péter, Hajnal Péter Barna, Tóth Medárd, Lipák Benedek), 2. Adorján B (Magyar Noel, Tóth Ádám Attila, Borsodi Botond, Vörös Kevin).

4x100 m uszonyos gyors, férfi, gyermek: 1. Adorján A (Szabó Albert Zétény, Varga Bence, Begovácz Dániel, Antalicz Kristóf). Női, gyermek: 2. Adorján A (Konecsni Lilla, Kiss Virág Luca, Mihalics Hanna, Szabó Zsófia Zolna).





A Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE sportolói összesen 42 érmet szereztek kilenc arany, huszonkét ezüst, és tizenegy bronz leosztásban. A Kaposvári Úszó SE sportoló is kitettek magukért, hiszen hét arany- egy ezüst, s ugyancsak egy bronzérmet gyűjtöttek a kupán.