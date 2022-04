Nagyszabású rendezvénnyel kezdődött el szombaton a versenyszezon a maratoni kajak-kenusok számára a Deseda-tavon, amely ezúttal is minden szempontból kitűnő helyszínnek bizonyult. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által előző évben életre hívott Marathon Challenge első állomásának ezúttal is otthont adó Kaposvárra a sportág legjobbjai érkeztek, hiszen a verseny egyben válogató is volt az idei birminghami Világjátékokra. Így a férfiak, illetve a nők mezőnyében is igazi sztárparádé láthattak az érdeklődők. Előbbieknél többen is próbálták letaszítani a trónról az erőnyerőként induló világbajnokot, Boros Adriánt, hiszen az ötezer méteren világ- és Európa-bajnok Noé Bálint, az olimpikon Béke Kornél, valamint a K-1 1000 méter tokiói ezüstérmese, Varga Ádám is versenybe szállt az aranyéremért. A nagy csatában szinte végig az élen haladt a Varga Ádám, Noé Bálint és Máthé Krisztián trió, amely fokozatosan szakította le magáról az üldözőket. Az utolsó szakaszon még Varga Ádám evezett az élen, azonban Noé Bálint az utolsó métereken összeszedte az erőtartalékokat, begyújtotta a rakétákat, s a fél hajóhossznyi hátrányát ledolgozva ért be elsőként a célba a harminc kilométeres táv végén.